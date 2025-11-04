Dona da Pepsi e Lay’s aposta em novo logótipo 25 anos depois

A PepsiCo entende que a transformação é uma "oportunidade significativa" para destacar a diversidade do seu portfólio, visto que apenas 21% dos consumidores conseguem citar outra marca além da Pepsi.

A PepsiCo, dona de marcas como Pepsi ou Lay’s, reformulou a sua identidade visual, querendo adaptar a sua imagem à evolução dos últimos 25 anos. A nova imagem pretende funcionar como um “símbolo de transformação que captura a energia, o otimismo e a ambição da PepsiCo”.

“A nossa nova identidade reflete com ousadia quem somos em 2025: uma empresa com amplo alcance, que procura um impacto positivo em todo o mundo e possui uma família incomparável de adoradas marcas de alimentos e bebidas”, diz Ramon Laguarta, presidente e CEO da PepsiCo, citado em comunicado.

Esta transformação é também uma “oportunidade significativa” para destacar a abrangência e diversidade do portfólio da PepsiCo, tendo em conta que apenas 21% dos consumidores conseguem citar uma marca do grupo além da Pepsi.

No centro do novo logótipo está a letra “P”, uma “referência familiar” à história do grupo, “moldada pelas formas circundantes, símbolos que representam os valores que norteiam o futuro: foco no consumidor, sustentabilidade e bom gosto”, explica a marca. O “P” revela-se “quando todos estes elementos se unem, num lembrete de que o nosso propósito se concretiza através da conexão”.

Já a paleta de cores é inspirada no mundo real. “Nos solos férteis que nutrem os nossos alimentos, nas nossas bebidas refrescantes e nos tons vibrantes que refletem o nosso compromisso com as pessoas e o planeta. A nova tipografia personalizada, com letras minúsculas, transmite uma sensação de acessibilidade que espelha o espírito arrojado e focado do consumidor das nossas marcas”, descreve-se ainda.

O logótipo apresenta ainda um sorriso, algo “simples, universal e profundamente humano”, que serve como “um sinal visual que se conecta diretamente à missão de criar mais sorrisos a cada gole e a cada dentada”.

“A nossa renovada marca corporativa é uma bela expressão de quem somos como empresa hoje e da nossa aspiração para o futuro — refletindo o nosso amplo portfólio de marcas de alimentos e bebidas adoradas. Ao colocar sorrisos no centro da nossa identidade visual, sinalizamos a nossa obsessão pelos consumidores, e essa obsessão impulsiona o nosso crescimento“, refere Jane Wakely, chief consumer and marketing officer and chief growth officer de International Foods da PepsiCo.

Esta nova identidade ganha vida através do site (renovado) e das redes sociais da PepsiCo, sendo depois implementada gradualmente em diferentes mercados, canais e pontos de contacto, desde embalagens de alimentos e bebidas até aos locais de trabalho e sinalização, conectando a família de marcas de consumo à marca corporativa.

“Acima de tudo, a nossa nova identidade visual é uma expressão do que estamos a construir juntos. Somos uma empresa movida por pessoas. Dedicamos os nossos corações a compreender profundamente os nossos consumidores e elaboramos cada produto com cuidado, desde os ingredientes e a embalagem até a forma como são produzidos e vendidos. Acreditamos que os sorrisos são a marca do nosso sucesso e a moeda do nosso crescimento“, conclui o grupo.