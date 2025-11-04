Dora Leal vai liderar risco e atuariado na Forvis Mazars

A Forvis Mazars, rede global especializada em serviços de audit & assurance, accounting and outsourcing services, tax, legal e advisory, em todo o mundo, anunciou a criação em Portugal da área de Risk & ActuarialServices, que será integrada na linha de serviços de Audit & Assurance – Financial Services.

Dora Leal, profissional com mais de 20 anos de experiência, primeiro na ASF e depois da EY, será a responsável por liderar esta nova aposta da Forvis Mazars no mercado nacional, focando clientes do setor segurador e de fundos de pensões.

Segundo a firma “o lançamento da área especializada de Risk & Actuarial Services responde à crescente complexidade e exigência regulatória do setor segurador, bem como à necessidade de um acompanhamento técnico altamente especializado em matérias como avaliação de responsabilidades, modelização e gestão de risco e cumprimento regulatório – tanto no regime prudencial, como no estatutário”.

Acrescenta a Forvis Mazars que a nova área “vai oferecer soluções integradas que aliam o know-how técnico, qualidade e inovação à independência e rigor da auditoria”. Além disso, prossegue um comunicado, “contará com o suporte da rede global da firma e das melhores práticas internacionais do setor, em linha com a forma como a firma já opera noutras áreas de atuação”.

A Forvis Mazars em Portugal faz parte da Forvis Mazars Group, um partnership internacional integrado, presente em mais de 100 países e territórios. Em Portugal, tem atividade em audit & assurance, accounting and outsourcing services, tax, legal e advisory, com mais de 300 profissionais e escritórios em Lisboa, Porto, Leiria e Loulé.

Dora Leal será Associate Partner e Head of Risk & Actuarial Services da Forvis Mazars em Portugal e comentou ser seu propósito. É licenciada em Matemática Aplicada à Economia e Gestão e mestre em Ciências Atuariais pelo ISEG e Atuária qualificada, reconhecida pela ASF para o ramo Vida e para os ramos Não Vida. O objetivo no novo cargo é “construir uma área de excelência – robusta, dinâmica e orientada para o crescimento sustentável. Queremos criar valor real para os nossos clientes, com soluções e parcerias que antecipam as suas necessidades e superam as suas expectativas”, disse.

Pedro Jesus, Partner, Co-Head of Audit & Assurance – Financial Services da Forvis Mazars, justificou a aposta nesta área que está “a par de investimentos já realizados, com a contratação de profissionais de elevada qualidade em áreas como risco de crédito, avaliação imobiliária, IT, entre outros, e mais a realizar no futuro permitirão conseguir apresentar soluções integradas que acrescentam valor aos nossos clientes”.

Já o seu par no cargo, Filipe Carvalho, explica que esta contratação dará continuidade à estratégia de crescimento sustentado da área de Financial Services, que “tem vindo a incorporar especialistas em domínios críticos como risco de crédito e avaliação de ativos imobiliários”, conclui.