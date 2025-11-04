E-goi representa tecnologia portuguesa no Tech Show Madrid

Durante os dois dias, 29 e 30 de outubro, a E-goi demonstrou como as suas ferramentas permitem às marcas otimizar campanhas, personalizar comunicações e aumentar significativamente os resultados de negócio, reforçando o papel da automação e da inteligência artificial na transformação do marketing digital.

“Participar no Tech Show Madrid é uma oportunidade para mostrarmos como a tecnologia portuguesa está a contribuir para o futuro do marketing digital, combinando automação e inteligência artificial para gerar resultados com impacto real”, afirma Daniel Alves, Head of Innovation & Research na E-goi.

O Tech Show Madrid é, atualmente, o principal ponto de encontro para executivos e profissionais das áreas de e-commerce, marketing digital, cloud, cibersegurança, big data, inteligência artificial, data centres, recursos humanos e tecnologia educacional. Na sua quinta edição, o evento contou com 27 mil participantes, dos quais 32% ocupam cargos de direção, e reuniu mais de 470 empresas expositoras.

A participação da E-goi reforça a sua aposta na expansão internacional e o seu compromisso em ligar marcas ao futuro do marketing, com mais inteligência, agilidade e resultados concretos.