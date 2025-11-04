Estudo da IVI RMA Research ganha o prémio de Melhor Trabalho no Congresso ASRM 2025, juntamente com a Juno Genetics

A IVI RMA, grupo especializado em medicina reprodutiva, anunciou que uma investigação conjunta com a Juno Genetics, realizada com dados da Foundation for Embryonic Competence e da RMA New Jersey, recebeu o prémio de Melhor Trabalho Científico no Congresso e Exposição Anual da American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 2025.

O estudo analisou o potencial reprodutivo de embriões com aneuploidias segmentares, aqueles em que faltam ou abundam fragmentos cromossómicos, com o objetivo de determinar quantos deles podem dar origem a um nascimento, fornecendo assim informações úteis para médicos e pacientes na hora de interpretar os resultados do teste genético pré-implantacional para aneuploidias (PGT-A).

Outros três estudos da IVI RMA também foram reconhecidos no congresso da ASRM, colocando a empresa entre os vencedores dos dois primeiros prémios para os melhores trabalhos, sendo o segundo para o melhor poster e o prémio do Grupo de Interesse Especial (SIG) de Nutrição. Estas investigações abordaram a necessidade de uma maior padronização no teste genético pré-implantacional, o impacto dos picos prematuros de progesterona durante a estimulação ovariana nos resultados da FIV e o papel das intervenções nutricionais nos resultados dos tratamentos de fertilidade.

Três dos quatro trabalhos foram liderados por médicos e especialistas em formação especializada do programa Jefferson-RMA Fellowship, associado à IVI RMA, que formam a próxima geração de endocrinologistas reprodutivos. «Este reconhecimento por parte do setor é uma prova do caráter pioneiro das nossas investigações em conjunto com parceiros como a Juno, referência mundial em diagnóstico genético embrionário, dentro da nossa rede global de centros de investigação. Neles, abordamos as questões mais relevantes da medicina reprodutiva com uma escala e eficácia difíceis de igualar”, afirmou o Dr. Juan A. García-Velasco, Diretor Científico Global da IVI RMA Global. “Este prémio reforça o nosso compromisso com a ciência, que tornará a medicina reprodutiva assistida mais eficaz e acessível para pessoas e famílias em todo o mundo.”

Com cinco centros internacionais de investigação, mais de 500 investigadores clínicos e 240 publicações revistas por pares apenas em 2024, a IVI RMA continua a liderar a inovação científica em medicina reprodutiva com o objetivo de melhorar os cuidados prestados aos pacientes. No congresso deste ano, mais de 100 especialistas da IVI RMA de cinco países apresentaram 65 comunicações científicas. «A Juno Genetics é líder mundial em testes genéticos embrionários (PGT) baseados em evidências, utilizando a plataforma clinicamente validada PGTseq, e temos o orgulho de apresentar dados de resultados que ajudam médicos e pacientes a tomar decisões informadas», afirmou Chaim Jalas, CEO e Diretor de Desenvolvimento Tecnológico da Juno Genetics.

O trabalho premiado, intitulado «Investigating the Reproductive Potential of Non-Mosaic Segmental Aneuploidy: A Double-Blinded, Multicenter Non-Selection Study Of 176 Single Frozen Embryo Transfers», foi apresentado pela Dra. Stephanie Willson, médica da IVI RMA Global Research Alliance e graduada da Jefferson-RMA Fellowship (promoção 2025). Entre os autores estão Amber Kaplun (MS, IVI RMA America), David Ferrando, Yiping Zhan (PhD), Xin Tao (PhD), Emily Mounts (MS), Antonio Capalbo (PhD), Chaim Jalas (Juno Genetics) e Richard T. Scott (MD, Foundation for Embryonic Competence).

Durante o congresso, também foi anunciado que Denny Sakkas, PhD, Diretor Científico da Boston IVF, recebeu o Prémio de Investigador Distinto ASRM 2025, um dos reconhecimentos mais prestigiados na medicina reprodutiva, pela sua investigação pioneira sobre danos no ADN espermático, fertilização, desenvolvimento embrionário precoce e infertilidade masculina.

«Estes reconhecimentos da ASRM refletem a inovação e o trabalho em equipa que caracterizam a investigação da IVI RMA na América do Norte e em todo o mundo», afirmou o Dr. Denny Sakkas, Diretor Científico da Boston IVF. «Conquistas como estas nunca são fruto de uma única pessoa, mas sim o resultado de uma visão partilhada e do compromisso de centenas de especialistas que trabalham em conjunto para oferecer aos pacientes as melhores oportunidades de constituir família».

«Estamos extremamente orgulhosos de que as investigações dos nossos médicos tenham sido reconhecidas entre as melhores nesta edição da ASRM», acrescentou a Dra. Marie Werner, Diretora da Jefferson-RMA Fellowship em Endocrinologia Reprodutiva e Infertilidade. «Os nossos médicos Devika Sachdev, Stephanie Willson e Andrés Reig representam na perfeição o nosso compromisso conjunto com o avanço da medicina reprodutiva baseada em evidências e centrada na melhoria dos resultados dos pacientes.»