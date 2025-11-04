Euribor desce a três e seis meses e sobe a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,014%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,134%) e a 12 meses (2,206%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,134% , menos 0,008 pontos do que na segunda-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,008 pontos do que na segunda-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor avançou para 2,206% , mais 0,008 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor , mais 0,008 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou para 2,014%, menos 0,009 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses, designadamente 0,015 pontos para 2,187%. A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião na quinta-feira, em Florença, que a instituição se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.