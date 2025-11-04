Factorenergia reafirma no Smart City Expo World Congress o seu compromisso com a democratização do acesso à energia renovável

A Factorenergia reafirmou a sua liderança na transformação do setor energético para um modelo mais eficiente, acessível e sustentável durante a sua participação no Smart City Expo World Congress 2025, que se realiza esta semana em Barcelona.

Com esta iniciativa, a Factorenergia assinala que dá mais um passo no seu compromisso de democratizar o autoconsumo e acelerar a transição para um modelo energético mais sustentável e participativo, capaz de integrar residências, empresas e proprietários numa mesma comunidade de energia partilhada.

Durante a sua intervenção no stand Catalonia da Generalitat de Catalunya, Antoni Franquesa explicou como este modelo marca um passo decisivo em direção à democracia energética. «Queremos que qualquer cidadão, onde quer que viva, possa desfrutar dos benefícios do autoconsumo solar. Com as comunidades solares da Factorenergia, a partir de 5 euros por mês, pode desfrutar de uma instalação fotovoltaica como se a tivesse no seu próprio telhado», afirmou Franquesa.

As Comunidades Solares da Factorenergia funcionam através de um sistema de assinatura mensal, que permite aos utilizadores ligarem-se a instalações solares próximas e beneficiarem do autoconsumo coletivo. Este modelo responde a uma necessidade crescente: facilitar a transição energética para residências e empresas que não podem instalar os seus próprios painéis por razões económicas, técnicas ou de propriedade.

Neste ecossistema energético colaborativo, os proprietários de telhados — denominados roofers — cedem os seus telhados para a instalação de painéis solares sem qualquer custo e recebem uma renda anual durante a vigência do contrato, além de poderem ligar-se à comunidade para consumir energia verde. Por sua vez, os participantes ou consumidores inscritos na comunidade solar desfrutam de energia 100% renovável e de uma poupança direta na sua fatura de eletricidade. Todo o sistema é gerido e monitorizado pela Factorenergia, que oferece acompanhamento em tempo real a partir da sua aplicação e website.

PROJETOS

As Comunidades Solares da Factorenergia já são uma realidade em diferentes pontos do território, com projetos que exemplificam o potencial do autoconsumo coletivo e a sua contribuição para a sustentabilidade local. Municípios como La Pobla de Claramunt (Barcelona), Palafrugell (Girona) ou Paterna (Valência) já contam com instalações que permitem que em cada comunidade possam ligar-se mais de 200 residências e 15 empresas e beneficiar das vantagens de produzir e consumir energia limpa gerada no seu ambiente.

«Cada comunidade solar é um exemplo de como a colaboração e a inovação podem transformar a forma como produzimos e partilhamos energia», destacou o diretor do departamento de transição energética da Factorenergia. «O nosso objetivo é continuar a expandir esta rede de comunidades solares para que cada vez mais cidadãos possam fazer parte ativa de um modelo energético mais sustentável e partilhado».

O diretor do departamento de transição energética da Factorenergia mostrou aos participantes como este projeto contribui para descentralizar a produção de energia, diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que reforça a autossuficiência energética local e impulsiona a participação dos cidadãos na transição para um futuro com baixas emissões de carbono.