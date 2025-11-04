Faculdade de Ciências de Lisboa lança Evaristo.ai especialista em serviços públicos

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa anunciou hoje a nova versão do Evaristo.ai, que é especialista em serviços públicos, continuando a “ser o único chatbot” para língua portuguesa baseado em inteligência artificial (IA) aberta.

“Este é o primeiro exemplo de chatbots especializados que pretendemos desenvolver e lançar nos próximos tempos”, disse à Lusa António Branco, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e coordenador do desenvolvimento do Evaristo.ai.

Ao ‘Evaristo.ai – Generalista’, lançado há quatro meses, junta-se agora o ‘Evaristo.ai – Serviços públicos’, que é o primeiro chatbot de IA aberta que é especialista nos serviços públicos online do Estado português disponíveis em gov.pt.

O projeto do Evaristo.AI continua a ser desenvolvido pelo NLX – Grupo de Fala e Linguagem Natural [grupo de investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa] e a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE).

“Com este novo chatbot especializado em serviços públicos demonstrámos que conseguimos disponibilizar serviços de inteligência artificial que estão abertos para a comunidade, são competitivos e úteis, e usam modelos de linguagem que são considerados pequenos face a alguns dos serviços mais conhecidos”, acrescentou António Branco.

De acordo com a universidade, “para o seu núcleo de processamento, o Evaristo.ai conta agora com um novo LLM [grande modelo de linguagem] de IA aberta específico para a língua portuguesa, o Gervásio 70B, desenvolvido também pela mesma equipa”.

Com 70 mil milhões de parâmetros, “este LLM é constituído por uma rede neuronal artificial cerca de 10 vezes maior que a de qualquer dos maiores LLM de IA aberta específicos para a língua portuguesa anteriores”, refere a universidade.

“Este desenvolvimento permite-lhe um ainda melhor desempenho em IA generativa, na avaliação do nível de adequação das respostas, o ‘Evaristo.ai – Serviços públicos’ demonstra igualar ou suplantar o chatbot comercial atualmente em gov.pt”, adianta Faculdade de Ciências.

Na interação com os utilizadores, “o Evaristo.ai consegue agora receber as perguntas formuladas verbalmente e entregar as suas respostas também oralmente, e não apenas na forma escrita. Este desenvolvimento permite-lhe uma interação ainda mais abrangente e natural”, explica.

“Há quatro meses, o Evaristo.ai generalista constituiu uma demonstração pioneira de que, tirando partido da IA aberta para a língua portuguesa, é viável a democratização do fornecimento autónomo de serviços de IA pelo maior leque possível de diferentes organizações”, disse o coordenador da equipa, António Branco.

Agora, “com o seu primeiro especialista, em serviços públicos, reforça a sua liderança, tornando-se num exemplo a seguir também para a promoção da IA soberana em Portugal, e abrindo caminho para a redução de dependências tecnológicas e de vulnerabilidades a interferências externas”, acrescentou o também professor no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Lançado a poucos dias da edição deste ano da cimeira tecnológica Web Summit, “e decorrido um ano desde o anunciado interesse das autoridades em LLM para o português e a IA soberana, este novo ‘chatbot’ para os serviços públicos é disponibilizado também pela PORTULAN CLARIN – Infraestrutura de Investigação para a Ciência e Tecnologia da Linguagem”, segundo a universidade.