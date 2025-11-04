Gestora do Alqueva recebe mais 5 milhões de euros do Estado

Um lago artificial que alimenta 130 mil hectares não se sustenta sozinho. A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, liderada por José Pedro Salema, anunciou esta terça-feira o terceiro aumento de capital do ano, desta vez no valor de 5,06 milhões de euros, totalmente subscrito pelo Estado.

Com esta nova injeção, o “coração hídrico do Alentejo” acumula este ano aumentos de capital acima dos 14,5 milhões de euros, através da emissão de 2,9 milhões de ações, todas pagas pelo seu único acionista: o contribuinte português.

A operação, aprovada por deliberação social unânime a 31 de outubro e comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira, prevê a emissão de mais de um milhão de novas ações, “no valor de 5 euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado em numerário, para cobrir financeiramente o plano de investimentos aprovado”, lê-se no comunicado.

Este aumento junta-se a outros dois realizados em 2025: em fevereiro, a empresa recebeu 4,9 milhões de euros, e em agosto, mais 4,5 milhões.

A conta do ano fecha assim nos 14,5 milhões, mas representa apenas uma pequena fatia do esforço público acumulado na EDIA desde a sua fundação em 1995: mais de mil milhões de euros em aumentos de capital totalmente garantidos pelo Estado.