Greenvolt nomeia dois novos membros para a administração

A Greenvolt informou esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que foram nomeados dois novos membros para a administração. Joseph Courtney Brandt e Aleida Anneliese van Zutphen entram para o conselho de administração como vogais.

“A Greenvolt – Energias Renováveis informa que, por deliberação da assembleia geral de acionistas, foi deliberado pelos senhores acionistas nomear dois novos membros – Joseph Courtney Brandt e Aleida Anneliese van Zutphen – para composição do conselho de

Administração, para o remanescente do mandato de 2025-2027″, lê-se no comunicado.

O conselho de administração da Greenvolt fica assim composto pelo presidente Vincent Olivier Policard e pelos vice-presidentes Bernardo Maria de Sousa e Holstein Salgado Nogueira. João Manso Neto é administrador-delegado e vogal e Joseph Courtney Brand e Aleida Anneliese van Zutphen passam a vogais.

Em fevereiro deste ano, os americanos da KKR reconduziram Manso Neto como CEO da Greenvolt. No final de outubro do ano passado, o fundo que adquiriu a Greenvolt já havia reiterado a confiança em Manso Neto para manter as rédeas da empresa.