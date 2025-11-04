Já é conhecido o 7.º vencedor do Trading Pro Challenge’25

A 7.ª e última semana do Trading Pro Challenge’25 trouxe um novo vencedor ao pódio. O participante com o nickname felix destacou-se com uma valorização semanal de 28.941,51 euros, o que lhe garantiu o prémio de 1.000 euros, atribuído ao investidor com a melhor performance da semana.

No ranking geral, felix encerrou a competição na 21.ª posição, com um valor total de conta de 117.717,24 euros. Até esta semana, o participante nunca tinha figurado entre os 30 primeiros classificados, mas uma valorização expressiva na reta final provou que no Trading Pro Challenge’25, tudo pode mudar até ao último momento.

Com este prémio, o Trading Pro Challenge’25, promovido pelo novobanco, encerra sete semanas de intensa competição, que testaram a estratégia, disciplina e capacidade de decisão de centenas de investidores.

👉 Veja o ranking final completo aqui e descubra também quem foram os três grandes vencedores finais, com prémios de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 €.

Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco. ECO é media partner.