Já são conhecidos os grandes vencedores do Trading Pro Challenge’25

Chegou ao fim o Trading Pro Challenge’25, a competição do ano para investidores, promovida pelo novobanco em parceria com o ECO.

Durante sete semanas, centenas de participantes colocaram à prova as suas estratégias de investimento na plataforma Trading Pro, simulando transações reais com uma carteira virtual de 100.000 euros.

No topo da tabela, o grande vencedor é RuiPX, que terminou a competição com um valor de conta de 176.856,63 euros. Vencedor durante três semanas consecutivas, RuiPX soma ao grande prémio final de 7.500 euros os três prémios semanais de 1.000 euros cada, um feito notável que demonstra consistência e domínio da estratégia de investimento.

Em segundo lugar, ficou Rocket_Bets, com um valor de conta de 174.557,96 euros, seguido de RSCM, em terceiro, com 125.916,12 euros.

Embora nunca tenham liderado o ranking semanal, os dois investidores provaram que a persistência e o foco até ao fim podem garantir um lugar no pódio.

Os prémios de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 € serão creditados diretamente nas contas Trading Pro do novobanco.

Esta classificação final inclui apenas os participantes que estiveram em jogo desde o início da competição e que realizaram pelo menos uma transação por semana, conforme regulamento.

👉 Veja a tabela final e conheça todos os resultados do Trading Pro Challenge’25 aqui:

O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco. ECO é media partner.