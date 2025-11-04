Internacional

Lula diz que vai recandidatar-se para que “nunca mais” a extrema-direita governe o Brasil

  • Lusa
  • 17:46

O chefe de Estado brasileiro, de 80 anos, justifica a recandidatura para "nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista" governe "esse país".

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta terça-feira que vai recandidatar-se para que “nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista”, governe o país.

“Eu sei da dificuldade, mas se depender de mim, nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista, vai governar esse país”, disse Lula da Silva, durante uma entrevista com seis agências internacionais, entre as quais a Lusa, a dois dias da cimeira de líderes que antecede a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30) na cidade amazónica de Belém.

O chefe de Estado brasileiro, de 80 anos, disse ainda que a sua missão é fazer com que o povo compreenda “a diferença da democracia com o autoritarismo”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lula diz que vai recandidatar-se para que “nunca mais” a extrema-direita governe o Brasil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lula pede a Trump que retire tarifas e sanções

Lusa,

A conversa entre os dois líderes demorou cerca de 30 minutos, na qual Lula da Silva "solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas",