Lula diz que vai recandidatar-se para que “nunca mais” a extrema-direita governe o Brasil
O chefe de Estado brasileiro, de 80 anos, justifica a recandidatura para "nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista" governe "esse país".
O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta terça-feira que vai recandidatar-se para que “nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista”, governe o país.
“Eu sei da dificuldade, mas se depender de mim, nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista, vai governar esse país”, disse Lula da Silva, durante uma entrevista com seis agências internacionais, entre as quais a Lusa, a dois dias da cimeira de líderes que antecede a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30) na cidade amazónica de Belém.
O chefe de Estado brasileiro, de 80 anos, disse ainda que a sua missão é fazer com que o povo compreenda “a diferença da democracia com o autoritarismo”.
