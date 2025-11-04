Mediadores representam 92% da produção da seguradora ASISA Portugal
A empresa reuniu os seus principais mediadores num evento em Lisboa, onde partilhou dados acerca do crescimento da seguradora em Portugal.
A seguradora ASISA Portugal reuniu os seus principais mediadores num evento da empresa em Lisboa, sob o mote “All Aboard ASISA”, onde partilhou os seus resultados e estratégias para o futuro.
A empresa registou um crescimento de 38% no ramo Saúde e 28% no ramo Vida até setembro de 2025, destacou no evento Oscar Villoslada, Country Head da ASISA Portugal. Em comunicado a seguradora sublinhou ainda “a importância estratégica dos mediadores”, “responsáveis por 92% da nova produção da ASISA em Portugal”.
No evento foram também referidas as melhorias introduzidas nos processos de subscrição durante 2025, tanto em Vida como em Saúde, que “reforçam a eficiência e a qualidade do serviço da companhia em Portugal”.
Alvo de destaque foi a recente aposta no segmento de PME´s no ramo da Saúde, bem como a aposta na expansão da operação portuguesa.
A Asisa ocupa a 28.ª posição no ranking de Seguradoras Não Vida, em 2024, tendo quase duplicado o volume de prémios emitidos para 6,769 milhões de euros, de acordo com os dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) tratados pelo ECOseguros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Mediadores representam 92% da produção da seguradora ASISA Portugal
{{ noCommentsLabel }}