Mediadores representam 92% da produção da seguradora ASISA Portugal

A empresa reuniu os seus principais mediadores num evento em Lisboa, onde partilhou dados acerca do crescimento da seguradora em Portugal.

A seguradora ASISA Portugal reuniu os seus principais mediadores num evento da empresa em Lisboa, sob o mote “All Aboard ASISA”, onde partilhou os seus resultados e estratégias para o futuro.

Oscar Villoslada, Country Head da ASISA Portugal, partilhou dados acerca do crescimento da seguradora no país num evento onde estiveram reunidos os seus mediadores.

A empresa registou um crescimento de 38% no ramo Saúde e 28% no ramo Vida até setembro de 2025, destacou no evento Oscar Villoslada, Country Head da ASISA Portugal. Em comunicado a seguradora sublinhou ainda “a importância estratégica dos mediadores”, “responsáveis por 92% da nova produção da ASISA em Portugal”.

No evento foram também referidas as melhorias introduzidas nos processos de subscrição durante 2025, tanto em Vida como em Saúde, que “reforçam a eficiência e a qualidade do serviço da companhia em Portugal”.

Alvo de destaque foi a recente aposta no segmento de PME´s no ramo da Saúde, bem como a aposta na expansão da operação portuguesa.

A Asisa ocupa a 28.ª posição no ranking de Seguradoras Não Vida, em 2024, tendo quase duplicado o volume de prémios emitidos para 6,769 milhões de euros, de acordo com os dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) tratados pelo ECOseguros.

