Morreu antigo vice-presidente dos EUA Dick Cheney, arquiteto da “guerra contra o terrorismo”
Vice-presidente de George W. Bush entre 2001 e 2009 morreu de complicações de uma pneumonia e problemas cardiovasculares. Tinha 84 anos.
O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney morreu na segunda-feira aos 84 anos, anunciou a família em comunicado.
Cheney morreu de complicações de uma pneumonia e problemas cardiovasculares, acrescentou a família.
Vice-presidente de George W. Bush entre 2001 e 2009, Cheney era considerado um dos arquitetos da chamada “guerra contra o terrorismo” e foi determinante na guerra dos EUA contra o Iraque.
