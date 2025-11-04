Obituário

Morreu antigo vice-presidente dos EUA Dick Cheney, arquiteto da “guerra contra o terrorismo”

  • Lusa
  • 12:01

Vice-presidente de George W. Bush entre 2001 e 2009 morreu de complicações de uma pneumonia e problemas cardiovasculares. Tinha 84 anos.

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney morreu na segunda-feira aos 84 anos, anunciou a família em comunicado.

Cheney morreu de complicações de uma pneumonia e problemas cardiovasculares, acrescentou a família.

Vice-presidente de George W. Bush entre 2001 e 2009, Cheney era considerado um dos arquitetos da chamada “guerra contra o terrorismo” e foi determinante na guerra dos EUA contra o Iraque.

