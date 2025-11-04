O impacto de liderar com propósito nas empresas Great Place To Work

A cultura organizacional reflete os valores, os comportamentos e as práticas que norteiam o quotidiano das empresas. A liderança é o principal responsável pela disseminação dessa cultura, sendo responsável por traduzir a missão e os valores da organização em atitudes e comportamentos concretos. Um líder que age com ética, empatia e transparência transmite confiança aos colaboradores, contribuindo para a criação de um bom ambiente de trabalho.

E, é este tipo de liderança que encontramos nas 12 empresas mais recentemente certificadas. Aqui a liderança personifica as melhores características da empresa (81%), é ética e honesta (87%) e o seu comportamento corresponde às suas palavras (82%). É uma liderança próxima e acessível (87%), que confia nos colaboradores, dando-lhes responsabilidades (86%) e os colaboradores retribuem ao terem um elevado grau de confiança nos seus líderes. Os colaboradores destacam, ainda, a competência (85%), a visão clara (82%), para além de sentirem que não são só um número, são vistos também como pessoas (80%). Esta preocupação é evidente não só no comportamento do dia-a-dia, como no conjunto de políticas e práticas que estas organizações implementam de acordo com as necessidades individuais de cada colaborador que vão muito além da preocupação com a vida no trabalho, abrangendo, também, a vida pessoal.

Continuamos numa tendência positiva, na medida em que metade das empresas foram, pela primeira vez, certificadas pela Great Place To Work em Portugal, aumentando, assim, esta comunidade.

As restantes continuam a fortalecer a sua reputação e cultura organizacional, com este reconhecimento, referência no mercado na distinção dos bons ambientes de trabalho. Ambientes estes que podemos encontrar tanto em micro, como em grandes empresas, como em diferentes setores ou áreas de negócio, desde empresas de serviços profissionais, construção, passando pelo comércio, tecnologias da informação, farmacêuticos. Diversidade esta muito patente nas empresas mais recentemente certificadas.

Conheça as empresas mais recentemente certificadas

Apgar | Tecnologias da Informação | 37 colaboradores

Empresa de serviços e consultoria que auxilia as empresas que procuram colocar dados e IA no centro de suas estratégias.

Caleffi | Engenharia | 18 colaboradores

São um dos maiores fabricantes de componentes e sistemas de AVAC & Hidrossanitário do mundo. Projetam soluções hidrotermossanitárias de alta qualidade que redefinem o conforto e contribuem para a otimização da eficiência energética.

Cofinpro AG | Tecnologias da Informação | 16 colaboradores

Consultora de gestão e tecnologia que trabalha com os principais bancos e sociedades de investimento da Alemanha.

Foundever | Tecnologias da Informação | 3775 colaboradores

Especialista global em experiência do cliente (CX), presente em mais de 45 países e com mais de 170.000 colaboradores. Focada na melhoria contínua e na adaptabilidade transforma o serviço ao cliente numa vantagem estratégica.

Iberdrola | Outros | 14 colaboradores

Tem como principal objetivo implementar e operar uma rede pública, ampla e eficiente de pontos de carregamento rápido e ultrarrápido para veículos elétricos.

Medicare | Outros | 436 colaboradores

Empresa de capitais 100% portugueses, com mais de 15 anos experiência na comercialização de planos de saúde.

Mota-Engil | Construção | 2536 colaboradores

Presente em 21 países, atua em áreas como a Engenharia e Construção, Gestão de Resíduos, Manutenção e Inovação, sempre orientada por um modelo de crescimento mais verde e sustentável.

Novo Nordisk | Biotecnologia & Farmacêutico | 68 colaboradores

Empresa global de cuidados de saúde, que tem vindo a impulsionar a mudança para derrotar a diabetes e outras doenças crónicas graves como a obesidade, doenças do sangue e endócrinas raras.

Ryan | Serviços Profissionais | 130 colaboradores

Fornecedor global de serviços fiscais e software, sendo a maior empresa do mundo dedicada exclusivamente aos impostos empresariais.

ST+I | Tecnologias da Informação | 43 colaboradores

Com uma vasta experiência no desenvolvimento de soluções para a saúde, produz soluções que contribuem para uma melhoria e otimização dos processos hospitalares.

Worten | Comércio & Distribuição | 4 429 colaboradores

Marca de retalho de eletrónica da Sonae, são uma empresa digital, com lojas físicas e um toque humano. Têm o maior site de e-commerce do país e mais de 200 lojas em Portugal e Espanha.

Zendesk | Tecnologias da Informação | 209 colaboradores

Empresa global de serviços de apoio ao cliente e ao colaborador potenciados por IA. Ajudam as empresas a oferecer interações personalizadas e sem atrito, combinando automação inteligente com a experiência humana.