“O que falta é uma política fiscal a médio/longo prazo”. Ouça o Podcast Advocatus

No segundo episódio o sócio da PLMJ Dinis Tracana analisa temas fiscais. Na rubrica Quid Juris falamos sobre revisão da lei da Contratação Pública com o sócio Ricardo Maia Magalhães.

No segundo episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Dinis Tracana, sócio de Fiscal da PLMJ. Em debate esteve a proposta do Orçamento do Estado para 2026, o sistema fiscal português, a justiça tributária e o investimento estrangeiro.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos a possível revisão da legislação da Contratação Pública avançada pelo Governo. Para falar sobre o que podemos esperar desta revisão contamos com a participação do sócio da Cerejeira Namora, Marinho Falcão Ricardo Maia Magalhães.

Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.

