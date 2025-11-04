Ideias +M

Placard mostra como ‘há dez anos tudo ganhou outra emoção’ com a sua chegada ao mercado

Com criatividade da Nossa, a campanha pretende reforçar a ideia de que o Placard tem a capacidade de transformar qualquer jogo, resultado ou momento desportivo em algo "verdadeiramente emocionante".

O Placard lançou uma nova campanha para assinalar os seus 10 anos, mostrando como a sua existência veio mudar a forma de os portugueses encaram o desporto. A criatividade é da agência Nossa.

A campanha surge integrada numa nova plataforma de comunicação — “Tudo ganha outra emoção” — com a qual a marca pretende reforçar a sua essência que passa pela sua “capacidade de transformar qualquer jogo, resultado ou momento desportivo aparentemente desinteressante em algo verdadeiramente emocionante“.

“Mais do que um jogo, o Placard é uma experiência social. Porque ao contrário da maioria das plataformas de aposta, neste caso a validação tem de ser feita fisicamente pelo apostador, no ponto de venda. O que potencia as interações, despoleta conversas, pede palpites e comentários e acrescenta ainda mais (lá está) emoção à experiência”, refere-se em nota de imprensa.

O objetivo da campanha passa assim por por recordar que “apostar presencialmente é sentir a energia do espaço, é debater ideias com outros, é partilhar rituais”. “A emoção de jogar no café é incomparável com a de apostar sozinho online. É essa partilha, essa comunhão e essa autenticidade que a marca celebra nesta data especial”, acrescenta-se.

Com produção da Krypton, realização de Angie Silva, sound design e música original da Salva Studios, áudio da Guel e fotografia da OnShot, a campanha marca presença em televisão, rádio, mupis, laterais de autocarros, digital e redes sociais.

