Programa E-Lar vai ter mais 51,5 milhões. Candidaturas reabrem a 2 de dezembro

O Governo vai alocar mais 51,5 milhões de euros ao programa E-lar, que permite substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior. Este reforço surge depois de a verba disponível ter esgotado em menos de uma semana.

O anúncio deverá ser feito esta terça-feira pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no Parlamento, no âmbito das audições da discussão do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). As candidaturas online através do site do Fundo Ambiental deverão arrancar no dia 2 de dezembro, segundo o Correio daManhã.

No primeiro aviso deste programa, que tinha uma dotação de 30 milhões de euros, foram submetidas cerca de 40 mil candidaturas em apenas seis dias.

No início de outubro, a ministra Maria da Graça Carvalho já tinha assumido que o Governo apresentaria uma proposta à Estrutura de Missão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a Bruxelas para reforçar o E-Lar.

O Executivo tinha um montante total de 100 milhões de euros para combater a pobreza energética, dos quais 60 milhões destinados, por exemplo, a obras. Tendo em conta que o PRR termina em 2026, a governante iria propor a transferência de parte desta verba para os eletrodomésticos. Existem também 10 milhões de euros, do Fundo Ambiental, que poderiam vir a ser realocados, de modo a servir este programa.