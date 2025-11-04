Riyadh Air Metropolitano será o “Local Event Supporter” do Grande Prémio de Espanha durante os próximos cinco anos

O Atlético de Madrid e a Ifema Madrid assinaram um acordo para que o estádio do Colchonero se torne o «Local Event Supporter» do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 Tag Heuer, que será realizado entre 11 e 13 de setembro de 2026. Como colaborador local do evento, o Riyadh Air Metropolitano desempenhará um papel fundamental, acolhendo o concerto principal e oferecendo diversas experiências aos fãs.

O acordo de colaboração com a Ifema Madrid, com duração de cinco anos, posiciona o estádio no centro da ação, oferecendo hospitalidade, ativações e áreas exclusivas para os fãs. O Riyadh Air Metropolitano servirá também como base de transferências para o circuito urbano MADRING, que contará com uma zona de hospitalidade premium para sócios e clientes. Com esta colaboração, o Riyadh Air Metropolitano reafirma-se como uma referência de entretenimento em Madrid, consolidando-se como um espaço fundamental para grandes eventos internacionais.

O MADRING, o novo circuito semiurbano de 5,4 km, conta com 22 curvas projetadas para que os fãs vivam a emoção ao máximo. Entre elas, La Monumental, chamada a se tornar a zona mais icónica do circuito: uma curva de mais de 550 metros, com uma inclinação de 24%, que será um verdadeiro desafio para os pilotos.

Além disso, destaca-se pela sua acessibilidade, conectividade e sustentabilidade. Localizado dentro da cidade e a apenas cinco minutos do aeroporto, conta com uma estação de metro na sua entrada principal, além de uma estação ferroviária e várias linhas de autocarros urbanos, pelo que se prevê que pelo menos 80% dos participantes cheguem em transportes públicos, o que reduzirá a pegada de carbono do evento. Além disso, o evento contará com uma gestão eficiente de recursos, com eletricidade 100% renovável nas principais áreas do traçado, e será um Grande Prémio acessível a todos.