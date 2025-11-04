Media

RTP lança microdramas para serem consumidos na vertical em dispositivos móveis

Com produção da SPi, o projeto é composto por cinco microdramas, cada um com 20 episódios de 1 minuto e meio, que serão disponibilizados em formato vertical no Tik Tok, Instagram e RTP Play.

A RTP vai lançar o “primeiro projeto português de microdramas, um “formato inovador de ficção criado para dispositivos móveis e consumo digital”.

Com produção da SPi, o projeto é composto por cinco microdramas, cada um com 20 episódios de 1 minuto e meio, que explora diversos géneros, desde o thriller até à comédia. Com ideia original de Pedro Lopes, o projeto conta com as argumentistas Inês Gomes, Susana Romano e Marina Ribeiro.

As gravações vão decorrer entre dezembro e janeiro de 2026, sendo que os conteúdos vão depois ser disponibilizados em formato vertical no Tik Tok, Instagram e RTP Play.

“A RTP abre aqui um caminho novo para a ficção nacional, dando resposta a uma tendência muito recente, mas já relevante em vários mercados internacionais: a produção profissional de séries de ficção para distribuição digital, pensadas e estruturadas para serem realizadas e vistas em formato vertical, adaptado aos ecrãs dos telemóveis“, diz José Fragoso, diretor da RTP1, citado em comunicado.

“Cada história é contada em episódios muito curtos, com menos de dois minutos cada um. Para as equipas criativas, este processo será um novo desafio, desde a escrita à realização, passando pelo trabalho dos atores e atrizes e da produção. No final, caberá ao espetador decidir quantos episódios quer ver, onde e a que horas”, acrescenta.

Já João Maia Abreu, diretor executivo de negócios internacionais e coproduções da SPi, aponta que com esta parceria se inicia “um novo capítulo na ficção portuguesa“. “Os microdramas, ou dramas verticais, representam uma forma de contar histórias que reflete o nosso tempo — mais ágil, direta, rápida e otimizada, profundamente ligada ao modo como o público consome atualmente os conteúdos”, entende.

Os microdramas, “mais do que uma tendência, são já uma nova realidade que está a ganhar força com os avanços tecnológicos e a evolução dos hábitos de consumo”, refere ainda a RTP em nota de imprensa.

“O seu formato traz-nos uma nova linguagem de ficção adequada a uma era em que os espectadores demoram, em média, menos de três segundos a decidir se querem continuar a ver um vídeo. Os microdramas abrem um novo espaço para contar histórias intensas que podem atingir o público com grande impacto, ideais para assistir em curtos períodos de tempo”, acrescenta-se na mesma nota.

