Mediação

Sabseg e Habit unem-se para transformar tecnologicamente a oferta de Affinities

  • ECO Seguros
  • 17:47

A corretora e a insurtech querem disponibilizar soluções de seguros de compra digital totalmente personalizadas.

A corretora Sabseg e a Habit, uma insurtech portuguesa especializada em soluções digitais e integrações B2B2C, fizeram parceria para reforçar a oferta de Affinities – programas de seguros desenvolvidos para grupos ou comunidades específicas como associações, clubes, empresas ou marcas.

João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit, e Rui Romeiro, Diretor-Geral de Marketing e Comunicação da SABSEG. “Esta parceria com permite-nos acelerar a transformação digital das nossas Affinities”, sublinha Rui Romeiro.

A Sabseg explicou em comunicado que “esta tecnologia da Habit permitirá à Sabseg disponibilizar soluções de compra digital totalmente personalizadas com a imagem e identidade de cada parceiro, prontas a ser integradas em todos os seus ativos digitais – sites, apps ou outras plataformas – sem qualquer esforço ou custo de integração”.

Assim, esta colaboração visa lançar novas soluções de seguros desenhadas para comunidades, associações e segmentos específicos de clientes, com uma experiência de distribuição totalmente digital, simples e integrada.

O primeiro passo desta colaboração entre a insurtech e a corretora será a criação de “um produto de Proteção de Pagamentos Recorrentes, que visa proteger os clientes de situações imprevistas com forte impacto no seu estilo de vida, como o pagamento de contas domésticas, rendas, propinas escolares e outras despesas essenciais”, avançam. As primeiras soluções resultantes desta parceria “deverão ser apresentadas nos próximos meses”.

“Na Sabseg acreditamos que a inovação tecnológica só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e o serviço que prestamos. Esta parceria com a Habit permite-nos acelerar a transformação digital das nossas Affinities, mantendo o nosso ADN de proximidade, consultoria e confiança, disponibilizando soluções mais ágeis e adaptadas às necessidades das comunidades com quem trabalhamos”, afirma Rui Romeiro, Diretor-Geral de Marketing e Comunicação da Sabseg.

Já João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit acrecenta, “a SABSEG é uma referência na corretagem de seguros e uma marca de enorme credibilidade. Trabalhar em conjunto é uma oportunidade de combinar experiência e escala com tecnologia e inovação, criando novas formas de distribuição e reforçando o papel do seguro na vida das pessoas”.

A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada. Já a Sabseg é uma corretora com mais de duas décadas e meia de experiência no mercado segurador.

