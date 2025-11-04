Academia

Terramotos e Tsunamis em novo livro da APS

  • ECO Seguros
  • 16:10

Este é mais um livro na Coleção “Seguros e Cidadania” e vai informar e sensibilizar, os mais novos sobre fenómenos naturais que podem resultar em catástrofes.

O novo livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada “Terramotos e Tsunamis: Origem, riscos e proteção”, editado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e parte da Coleção “Seguros e Cidadania”, visa promover a consciência dos riscos e a importância da prevenção em caso de terramotos e tsunamis.

José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação de Portuguesa de Seguradores (APS). “Este novo livro é mais um contributo para que os jovens compreendam melhor os riscos naturais e saibam como agir em situações de emergência”.Pedro Granadeiro/ECO

Em comunicado oficial, a APS explica que este livro, direcionado para um público mais jovem “procura informar e sensibilizar sobre fenómenos naturais que, pela sua imprevisibilidade e impacto, continuam a inquietar gerações”, explicando a origem de sismos e tsunamis, “a sua ocorrência ao longo da história e em diferentes partes do mundo”, e apresentando “recomendações práticas de prevenção e proteção”.

Este livro contém ainda “relatos reais de pessoas que viveram estes fenómenos e duas histórias ficcionadas, uma das quais escrita por Camilo Castelo Branco sobre o terramoto de 1755”.

Para José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, “este novo livro é mais um contributo para que os jovens compreendam melhor os riscos naturais e saibam como agir em situações de emergência, e vem reforçar o compromisso da APS em promover a literacia sobre riscos e seguros junto dos mais jovens. Através da coleção “Seguros e Cidadania”, temos procurado abordar temas relevantes para a sociedade, de forma pedagógica e mais envolvente.”

O livro “Terramotos e Tsunamis: Origem, riscos e proteção” quer promover a consciência dos riscos e a importância da prevenção em caso de terramotos e tsunamis.

O seu lançamento aconteceu esta terça-feira, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Campo de Ourique, numa sessão que contou com a participação de dirigentes da Proteção Civil.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Terramotos e Tsunamis em novo livro da APS

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.