Terramotos e Tsunamis em novo livro da APS

O novo livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada “Terramotos e Tsunamis: Origem, riscos e proteção”, editado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e parte da Coleção “Seguros e Cidadania”, visa promover a consciência dos riscos e a importância da prevenção em caso de terramotos e tsunamis.

Em comunicado oficial, a APS explica que este livro, direcionado para um público mais jovem “procura informar e sensibilizar sobre fenómenos naturais que, pela sua imprevisibilidade e impacto, continuam a inquietar gerações”, explicando a origem de sismos e tsunamis, “a sua ocorrência ao longo da história e em diferentes partes do mundo”, e apresentando “recomendações práticas de prevenção e proteção”.

Este livro contém ainda “relatos reais de pessoas que viveram estes fenómenos e duas histórias ficcionadas, uma das quais escrita por Camilo Castelo Branco sobre o terramoto de 1755”.

Para José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, “este novo livro é mais um contributo para que os jovens compreendam melhor os riscos naturais e saibam como agir em situações de emergência, e vem reforçar o compromisso da APS em promover a literacia sobre riscos e seguros junto dos mais jovens. Através da coleção “Seguros e Cidadania”, temos procurado abordar temas relevantes para a sociedade, de forma pedagógica e mais envolvente.”

O seu lançamento aconteceu esta terça-feira, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Campo de Ourique, numa sessão que contou com a participação de dirigentes da Proteção Civil.