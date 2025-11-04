Confirmada vitória do Chega sobre CDU em Lisboa. Comunistas perdem vereador por um voto em 265 mil eleitores
A recontagem dos votos para a Câmara Municipal de Lisboa, feita esta terça-feira em assembleia de apuramento geral, confirmou a eleição de um segundo vereador para o Chega.
A recontagem dos votos para a Câmara Municipal de Lisboa, feita esta manhã em assembleia de apuramento geral, confirmou a eleição de um segundo vereador para o Chega e a perda de um vereador para a CDU, face ao resultado obtido em 2021. Num total de 265.268 eleitores que foram às urnas a 12 de outubro na capital, os comunistas perderam o seu segundo vereador por apenas um voto. A mesma diferença valeu ao Chega o segundo vereador.
A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, ocorreu no Palácio de Justiça e em causa estava o cumprimento de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC) relativamente a um recurso interposto pela CDU. No acórdão, o TC ordenava a “recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, relativamente à eleição para a Câmara Municipal”.
Nele, os juízes do Palácio Ratton decidiram também validar um voto nulo a favor da CDU, numa secção de voto da freguesia da Santa Maria Maior, assim como declarar nulo outro voto que tinha sido atribuído ao Chega, encurtando assim a distância entre as duas forças partidárias para um simples voto. Essa mesma diferença, num universo de mais de 50 mil pessoas que votaram nas listas encabeçadas por Bruno Mascarenhas e João Ferreira, foi agora validada pelo Constitucional.
Pelo Chega são eleitos os vereadores Bruno Mascarenhas e Ana Simões Silva, enquanto a CDU elege apenas João Ferreira. A composição da vereação inclui ainda os oito mandatos atribuídos à coligação encabeçada pelo PSD de Carlos Moedas e os seis mandatos da união de esquerda liderada pelo PS de Alexandra Leitão.
