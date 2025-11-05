Atualidade

5 coisas que vão marcar o dia

  • ECO
  • 7:05

Em dia de Conselho de Ministros, a EDP e EDPR divulgam os resultados do 3.º trimestre, enquanto o INE divulga os dados do emprego. Pedro Duarte assume a presidência da Câmara do Porto.

Em mais um dia de Conselho de Ministros, o INE divulga os dados do emprego e a família EDP apresenta os resultados do terceiro trimestre. Está agendado ainda as audições do ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Pedro Duarte assume a presidência da Câmara do Porto.

Família EDP apresenta resultados do terceiro trimestre

A EDP e a EDP Renováveis vão apresentar os resultados do terceiro trimestre após o fecho do mercado. No primeiro semestre, o lucro da EDP recuou 7%, para 709 milhões de euros, enquanto o lucro da EDP Renováveis tombou 56%, para 93 milhões.

Reunião de Conselho de Ministros

O Governo reúne-se esta quarta-feira em Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa. Segue-se uma conferência de imprensa pelas 15h30. Está ainda agendada uma sessão de homenagem ao ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, por ocasião dos 40 anos desde a respetiva tomada de posse como primeiro-ministro.

INE divulga dados do emprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar esta quarta-feira as estatísticas do emprego referentes ao terceiro trimestre do ano. No segundo trimestre, a taxa de desemprego recuou para 5,9%.

Audição do ministro da Defesa e do ministro dos Negócios Estrangeiros

Continuam as audições parlamentares no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026. Esta quarta-feira serão recebidos no Parlamento o ministro da Defesa, Nuno Melo, pelas 9h00, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pelas 15h30.

Pedro Duarte toma posse como presidente da Câmara do Porto

Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL), eleito sem maioria nas autárquicas de 12 de outubro, toma posse esta quarta-feira como presidente da Câmara do Porto, sucedendo a Rui Moreira. A cerimónia acontece no Mosteiro de São Bento da Vitória, a partir das 18h00.

