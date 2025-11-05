Ageas UK expande parceria com a RAC para seguro de despesas jurídicas

A Ageas nomeou o Royal Automobile Club (RAC), associação com 14 milhões de membros que é atualmente o prestador de assistência em avarias automóveis da Ageas Retail Limited, como seu novo fornecedor de seguro de despesas jurídicas para clientes de automóvel, carrinha e habitação, abrangendo as marcas Ageas e Rias.

De acordo com a Insurance Business Magazine graças a este novo acordo, que vem ampliar a parceria já existente, os clientes da Ageas que incluam cobertura de despesas jurídicas nas suas apólices começarão a beneficiar dos serviços jurídicos da RAC a partir da próxima renovação. Esta mudança irá oferecer aos segurados acesso a aconselhamento e apoio jurídico 24 horas por dia, em várias áreas, incluindo questões laborais, de propriedade e familiares.

Paul Evans, diretor-geral dos Serviços Jurídicos da RAC, destacou que esta nomeação reforça o compromisso partilhado entre as duas empresas com a qualidade do serviço e a fiabilidade dos produtos. Segundo o responsável, a cobertura de despesas jurídicas oferece uma importante proteção aos condutores que apresentam reclamações sem culpa e aos proprietários envolvidos em litígios, garantindo apoio financeiro e orientação profissional.

O diretor-geral dos serviços jurídicos da RAC garante ainda que a empresa tem feito investimentos significativos no produto para garantir que os clientes beneficiem de uma sólida especialização jurídica.

Já Adam Clarke, diretor-geral do Negócio Direto da Ageas UK, assegura que a parceria reflete o compromisso da Ageas em oferecer serviços fiáveis que fazem uma diferença na vida dos clientes, sublinhando ainda que a cobertura de despesas jurídicas proporciona orientação especializada e apoio para lidar com situações imprevisíveis que podem surgir no dia a dia.