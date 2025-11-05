António Horta Osório nomeado vice-presidente do banco francês CCF

António Horta Osório está de regresso ao setor da banca, três anos e meio depois de ter saído do Credit Suisse. O banqueiro português foi nomeado vice-presidente do conselho de administração do Crédit Commercial de France (CCF), avança o jornal espanhol Expansión (acesso pago, conteúdo em espanhol).

Desde agosto passado que Horta Osório, 61 anos, ocupa funções não executivas na instituição francesa detida pelo My Money Group, grupo por sua vez controlado pelo fundo Cerberus.

Assim é descrito pelo banco: “António Horta Osório é uma figura de destaque no setor dos serviços financeiros há mais de 30 anos, com uma carreira internacional de sucesso na área bancária, abrangendo a gestão de ativos, investimentos, banca comercial e de retalho. O seu notável percurso levou-o a liderar algumas das principais instituições financeiras do mundo, incluindo o Lloyds, que reestruturou com sucesso, e o Credit Suisse, onde desempenhou brevemente as funções de presidente do conselho de administração”.

O CCF apresenta uma dimensão modesta em comparação com outros bancos por onde o gestor português passou. Com um balanço de 31 mil milhões de euros e receitas de 809 milhões, tem como CEO Niccolò Ubertalli e como chairman Chad Leat.