APS lança curso de Analytics e Ciência de dados para profissionais de negócio

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou esta quarta-feira em comunicado o lançamento do curso “Analytics e Ciência de dados para profissionais de negócio”.

Esta formação pretende “sensibilizar” os participantes para “o potencial estratégico da área de Analytics e Data Science como fatores de vantagem competitiva na criação de valor para o negócio segurador” e é destinada aos quadros de direção intermédia e superior do setor segurador.

O curso irá começar por abordar o contexto e os Large Language Models (LLM) passando pelos “Fundamentos Da Tomada de Decisão Orientada por Dados”, oferecendo também oportunidades de “aprendizagem supervisionada e não-supervisionada”, e encerrando com a temática “Dos dados ao Valor”.

A leccionar este curso está Fernando Bação, Professor Catedrático na NOVA Information Management School (NOVA IMS) e Diretor do Mestrado em Gestão de Informação com especialização em Business Intelligence.

Esta formação está disponível em formato híbrido, ou seja, os participantes poderão escolher entre participar no curso de forma online ou presencialmente na sede da APS e irá decorrer no dia 27 de novembro de 2025.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever na modalidade presencial, carregue aqui. Se no entanto preferir participar de forma online, clique aqui.