Armilar tem fundo de 120 milhões para investir em startups na Europa

A Armilar tem mais de 120 milhões de euros para investir em startups na Península Ibérica e na Europa, valor que a sociedade quer duplicar até final de 2026. Focado em rondas série A, o objetivo é investir em 20 empresas ao longo da duração do fundo.

“O Armilar IV representa um passo natural para a nossa empresa — a oportunidade de expandir a nossa plataforma de investimento em Séries A e continuar a apoiar fundadores excecionais à medida que levam as suas tecnologias desde a validação à escalabilidade”, afirma Pedro Ribeiro Santos. “Vemos inovação de um nível extraordinário a emergir na Península Ibérica e por toda a Europa — e queremos ajudar estas empresas a crescer a nível global”, diz o managing partner da Armilar, citado em comunicado.

O primeiro fecho do Fundo IV foi de mais 120 milhões de euros para investir em tecnologias disruptivas na Península Ibérica e na Europa, capital levantado junto de investidores institucionais, incluindo o Fundo Europeu de Investimento (FEI), a Caixa Capital e a Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) — com o veículo NextTech de Espanha para inovação em deep tech.

“O nosso objetivo é construir um portefólio de aproximadamente 20 empresas durante a duração do fundo. A Península Ibérica representa uma oportunidade de crescimento, pois combina talento de classe mundial, uma intensidade crescente em I&D e um apoio institucional cada vez maior. Estamos extremamente gratos ao grupo de investidores que partilha desta visão e que nos confia a responsabilidade de aproveitar esta oportunidade em seu nome”, diz Duarte Mineiro, partner da Armilar, citado em comunicado.

Focado em rondas de Série A, o fundo pretende investir em tecnologias digitais e hard science, “apoiando startups B2B com elevado conteúdo tecnológico que resolvem problemas de nível mundial, abrangendo uma ampla variedade de setores e tipos de aplicações – da inteligência artificial à cibersegurança, do desenvolvimento de software à infraestrutura e à computação, da digitalização à automação, do fintech ao healthtech, passando por spacetech e tecnologias dual-use.”

A empresa diz já ter estabelecido contacto “com dezenas de equipas fundadoras”, estando a analisar “várias startups como parte do seu pipeline de investimento para 2025.” Até ao final deste ano conta fazer três novos investimentos.