BlackRock dá um voto de confiança à Telefónica: reduz a sua posição curta para 0,57%

Coincidindo com este evento, e de acordo com os registos da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o fundo reduziu a sua posição pessimista sobre a operadora de 0,69% para 0,57% na data de 4 de novembro.

De acordo com os dados da CNMV, a BlackRock IM é o único investidor pessimista que resta na Telefónica com uma posição superior a 0,50%, depois de a Marshall Wace e a Canada Pension Plan Investment Board terem reduzido a sua posição abaixo desse limiar nos próximos meses.

Embora as ações da Telefónica estejam a sofrer uma forte punição na bolsa após a apresentação do seu novo plano, pois ontem caíram 13% e hoje deixam mais 3,5%, os pessimistas e analistas também dão um voto de confiança a médio prazo à operadora. De acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg, 73% dos analistas recomendam comprar ou manter as ações da Telefónica, com um preço-alvo médio de 4,36 euros, o que dá às ações um potencial de valorização de 21%.