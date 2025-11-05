Buscas em empresas e na autarquia de Ourém por suspeitas de fraude com fundos europeus

A Polícia Judiciária está esta quarta-feira a levar a cabo buscas em empresas e na autarquia de Ourém por suspeitas de fraude envolvendo fundos europeus destinados a apoiar a inovação e a sustentabilidade. Os projetos em questão envolvem subsídios no valor de 19 milhões de euros, tendo sido já efetuados pagamentos de pelo menos 5,5 milhões de euros, de acordo com a Procuradoria Europeia em Lisboa.

“No âmbito de um inquérito conduzido pelo gabinete da Procuradoria Europeia em Lisboa (Portugal), realizam-se hoje diversas buscas na cidade de Ourém, por suspeitas de fraude envolvendo fundos da União Europeia destinados a apoiar a inovação e a sustentabilidade das empresas”, informa a Procuradoria em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Em causa estão suspeitas de as empresas investigadas terem obtidos fundos através de informações fraudulentas e de atividades prejudiciais ao ambiente e os factos em investigação podem constituir a prática de crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção e branqueamento de capitais.

A ação está a ser desenvolvida em coordenação com o Ministério Público, através do Departamento Regional de Investigação de Acção Penal de Évora, que conduz uma investigação paralela. Por seu lado, a PJ também avançou, em comunicado, que a operação policial visou “a execução de 25 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nas instalações de três sociedades industriais e na Câmara Municipal de Ourém”.

A Procuradoria Europeia em Lisboa explica que, de acordo com a investigação, com o nome de código ‘Terra limpa’, “várias empresas que pertencem ao mesmo grupo empresarial estão a realizar atividades industriais em plena reserva ecológica nacional, sem terem obtido as necessárias licenças de funcionamento e alvarás de construção”.

“As atividades em questão poderão ter causado danos ecológicos potenciais, o que está a ser investigado pelo Ministério Público nacional“, explica, adiantando que o grupo de empresas em causa apresentou candidaturas a subsídios ao abrigo do Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), com base em licenças de funcionamento e alvarás de construção provisórios emitidos pela autarquia de Ourém.

Segundo a Procuradoria, “os subsídios destinavam-se a apoiar a investigação industrial, a promover o desenvolvimento experimental, a apoiar a transformação digital e a internacionalização das empresas, e a melhorar a sua sustentabilidade ambiental”. Os projetos em questão envolvem subsídios no valor de 19 milhões de euros, tendo sido já efetuados pagamentos de pelo menos 5,5 milhões de euros.

A PJ detalha que “o procedimento que levou a que fosse construída de forma ilegal uma unidade industrial inserida num complexo de grandes dimensões, que se encontra implantado na categoria de Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – Espaços Florestais de Conservação, bem como em área de Proteção de Reserva Ecológica Nacional, localizada no município de Ourém”.

“Esta unidade industrial está em laboração, com fortes suspeitas de que na área também terão sido depositados resíduos de modo clandestino“, explica.

A CNN Portugal noticia que a Construtora Verdasca foi abrangida e deverá ter de parar toda a operação na sequência da operação, já que é na extensão de terreno que o betão é produzido.

Participaram na operação “Terra Limpa”, 62 investigadores criminais e especialistas de polícia científica da PJ, cinco magistrados do Ministério Público, um magistrado da Procuradoria Europeia, quatro peritos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR e 11 inspetores da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

