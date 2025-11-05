Chefe da NATO desvaloriza retirada parcial de tropas dos EUA da Roménia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, minimizou esta quarta-feira em Bucareste as consequências para a Aliança da retirada de uma parte das tropas norte-americanas estacionadas na Roménia, anunciada na semana passada. “Acho sinceramente que estamos a exagerar um pouco esta questão”, declarou Rutte ao lado do Presidente romeno, Nicu?or Dan, em declarações aos jornalistas.

“Esses ajustamentos acontecem constantemente”, acrescentou, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Os Estados Unidos anunciaram há uma semana uma redução da presença militar na frente oriental da Europa, procurando, contudo, tranquilizar os aliados. A redução diz respeito a uma brigada que regressará aos Estados Unidos sem ser substituída, disse então o exército norte-americano.

Mesmo com a redução anunciada, “a presença das forças norte-americanas na Europa continua a ser mais importante do que tem sido há muitos anos”, afirmou Rutte. “Há ainda muito mais forças norte-americanas no continente do que antes de 2022″, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, disse o chefe da NATO, a sigla do nome em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

De acordo com as últimas estatísticas disponíveis, 1.700 soldados norte-americanos estão atualmente destacados na Roménia, e entre 900 e 1.000 permanecerão no país após o ajustamento. Os Estados Unidos procuram há vários anos reorientar as prioridades estratégicas para a Ásia, incluindo através da redução da presença na Europa.

O regresso de Donald Trump ao poder, em janeiro, apenas reforçou essa tendência. Cerca de 85.000 soldados norte-americanos estão atualmente estacionados na Europa. O número tem oscilado entre 75.000 e 105.000 desde o envio de mais 20.000 militares em reação à invasão russa da Ucrânia, segundo o Departamento de Defesa norte-americano.