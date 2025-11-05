EDP Renováveis fecha contratos de energia solar e de baterias nos Estados Unidos

A EDP Renováveis assinou um power purchase agreement de 30 anos com uma empresa do setor de energia do estado de Michigan para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 120 MWac (170 MWdc) no condado de Saginaw, Michigan, Estados Unidos.

“Espera-se que o projeto entre em operação em 2026, reforçando a presença da EDP na América do Norte, onde conta atualmente com 3,4 GW de capacidade solar em operação ou em construção”, lê-se no comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.

Segundo a energética, com este acordo mantém o compromisso com um “perfil de baixo risco” e uma “estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo prazo”. O objetivo é promover a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia.

A EDP Renováveis comunicou também ao mercado que assinou um capacity tolling agreement com a Ava Community Energy, com duração de 17 anos, para um projeto de armazenamento de energias por baterias (Battery Energy Storage System – BESS) co-localizado de 70 MW (280 MWh).

“O projeto, localizado no condado de Fresno, Califórnia, nos Estados Unidos da América, é a extensão de um projeto solar e de armazenamento por baterias já em operação”, lê-se no comunicado publicado na CMVM. O início da operação comercial está previsto para 2026.

A EDP avançou, esta quarta-feira, que obteve um resultado líquido de 92 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma descida de 12% face ao obtido no período homólogo.

Já a EDP Renováveis reportou um lucro de 107 milhões de euros entre janeiro e setembro, uma quebra de 49% face ao obtido nos mesmos meses do ano anterior.

(Notícia atualizada às 18h41)