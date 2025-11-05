Estudantes do ISEG à “caça” de vagas em mais de 60 empresas

Fazer a ‘ponte’ entre estudantes e recrutadores do mercado de trabalho é o grande objetivo da feira de emprego do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) que acontece esta quarta e quinta-feira, e que já vai na 28.ª edição. A ISEG Career Forum conta com a participação de mais de 60 empresas, entre as quais a Galp, Jerónimo Martins, Nestlé ou Nos.

“Num mercado de trabalho cada vez mais desafiante, sabemos que iniciativas como esta contribuem para taxas de empregabilidade consistentemente elevadas e para as carreiras de sucesso dos nossos alumni“, assinala o presidente do ISEG, João Duque.

Considerado “o maior evento de empregabilidade desta escola”, o ISEG Career Forum contempla uma variada panóplia de atividades, como é o caso das “Flash Interviews” com recrutadores, transmitidas nas redes sociais desta escola e que “oferecem dicas em tempo real sobre o mundo profissional”, detalha a instituição de Ensino Superior num comunicado.

“O ISEG é uma escola que apoia os seus alunos desde o seu primeiro dia até à transição para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que formamos os melhores futuros economistas e gestores, entendemos como nossa missão proporcionar uma ligação entre os mundos académico e empresarial, e o Career Forum é um reflexo da ligação sólida entre esses dois mundos”, nota João Duque.

Entre as empresas participantes nesta feira de emprego constam ainda a L’Oréal Portugal, NTT DATA Portugal ou Worten.

Na edição de 2024 participaram mais de 1.250 alunos, foram divulgadas mais de 700 mil ofertas de emprego e estágios nas plataformas de carreira do ISEG. Segundo a instituição, “o número de protocolos de estágio aumentou 16% face ao ano anterior, refletindo uma maior integração dos estudantes no mercado de trabalho”.