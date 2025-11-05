Euribor a três meses regressa a níveis inferiores a 2%

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três e a seis meses, com o indexante no prazo mais curto a baixar os 2% pela primeira vez desde 25 de setembro. No prazo a 12 meses, a taxa subiu em relação a terça-feira.

A Euribor a três meses recuou para 1,990% , pela primeira vez abaixo de 2% desde 25 de setembro, menos 0,024 pontos do que na terça-feira.

, pela primeira vez abaixo de 2% desde 25 de setembro, menos 0,024 pontos do que na terça-feira. A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou, ao ser fixada em 2,130%, menos 0,004 pontos do que na terça-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou, ao ser fixada em 2,130%, menos 0,004 pontos do que na terça-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, ao ser fixada em 2,212%, mais 0,006 pontos do que na sessão anterior.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor, em outubro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses. Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião na quinta-feira em Florença que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.