Final de ano: proteger, planear e crescer – o papel dos seguros na estratégia empresarial

O final do ano é o momento ideal para olhar com atenção redobrada para um tema muitas vezes subvalorizado, mas essencial à solidez de qualquer empresa, a gestão do risco e a revisão das proteções apólices de seguros. As empresas portuguesas têm vindo a adotar uma abordagem mais estratégica à gestão do risco, mas há ainda um longo caminho a percorrer.

Num contexto económico volátil, com margens cada vez mais pressionadas e riscos emergentes, desde ataques cibernéticos até interrupções operacionais (perdas de exploração), a crescente complexidade regulatória, as empresas que planeiam e protegem antecipadamente a sua atividade estão melhor posicionadas para crescer com segurança.

Contar com a orientação de um mediador/corretor de seguros especialista e experiente é o fator que diferencia uma empresa reativa de uma empresa estrategicamente protegida.

Rever, atualizar e otimizar: o momento certo é agora

O final do ano é a altura ideal para:

Reavaliar as coberturas de seguros existentes , mitigar o gap de proteção ajustando limites de proteção, capitais e condições às atuais necessidades do negócio, eliminando assim a diferença entre o risco financeiro que os empresários enfrentam e as coberturas dos seguros existentes;

, mitigar o gap de proteção ajustando limites de proteção, capitais e condições às atuais necessidades do negócio, eliminando assim a diferença entre o risco financeiro que os empresários enfrentam e as coberturas dos seguros existentes; Identificar novas áreas de exposição , nomeadamente riscos cibernéticos, ambientais ou de responsabilidade civil;

, nomeadamente riscos cibernéticos, ambientais ou de responsabilidade civil; Integrar os seguros empresariais na estratégia fiscal e financeira, maximizando os benefícios em sede de IRC. Um programa de seguros bem estruturado não é apenas uma salvaguarda, é uma ferramenta de gestão eficiente. Permite proteger ativos e pessoas, estabilizar resultados e otimizar o planeamento fiscal.

Benefícios fiscais: uma oportunidade a não desperdiçar

Decisões tomadas até ao fecho do exercício podem gerar vantagens fiscais relevantes. Certas soluções de seguros, como os de saúde, vida grupo ou vida financeiros, podem ser contabilizadas como custo fiscalmente dedutível, além de contribuírem para o bem-estar e retenção de talento. Assim, planear e contratar antes do final do ano significa não só reforçar a proteção da empresa, mas também melhorar a sua eficiência fiscal e competitividade.

Gestão do risco: o investimento invisível que garante continuidade

Num cenário em constante mudança, gerir o risco é mais do que evitar perdas, é assegurar a continuidade e a confiança do negócio. Uma política de seguros adequada transmite estabilidade aos investidores, credibilidade perante as instituições financeiras e segurança aos colaboradores.

Preparar 2026 com confiança e visão estratégica

Encerrar o ano é mais do que fechar contas. É lançar as bases de um novo ciclo, com empresas mais resilientes, protegidas e fiscalmente equilibradas. Os empresários que agirem agora, revendo riscos, atualizando coberturas e aproveitando incentivos fiscais, entrarão em 2026 com maior robustez, competitividade e visão estratégica.

Carlos Monteiro, Diretor Corporate da NacionalGest