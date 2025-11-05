Fnac diz ser a “nova melhor amiga” dos consumidores durante a Black Friday

Sob o mote "A Tua Melhor Amiga na Black Friday", a Fnac assume o papel de uma "verdadeira BFF" abraçando este conceito ao oferecer descontos e condições especiais que se estendem por várias fases.

A Fnac assume-se como a “nova melhor amiga dos consumidores” durante a Black Friday, dizendo que oferece “escolhas esclarecidas, informadas e com o melhor preço garantido” aos seus clientes até dia 1 de dezembro.

Sob o mote “A Tua Melhor Amiga na Black Friday”, a Fnac assume o papel de uma “verdadeira BFF” (best friend forever/Black Friday Fnac), que “ajuda o cliente a pensar melhor, lhe dá os melhores conselhos e é a aliada perfeita para encontrar as melhores oportunidades, com as opções ideais para o que cada um procura”.

A marca abraça assim este conceito oferecendo descontos e condições especiais que se estendem por várias fases. “Desde as primeiras grandes oportunidades já disponíveis, passando por descontos ainda mais surpreendentes na ‘Última Semana’ de 21 de novembro a 1 de dezembro, até às promoções exclusivas online em fnac.pt da ‘Cyber Monday’ nos dias 1 e 2 de dezembro, a promessa é clara: a Fnac vai ser a melhor amiga dos portugueses nesta Black Friday”, refere-se em nota de imprensa.

“Este ano, queremos que a Fnac seja a maior aliada dos nossos clientes naquele que é um momento crucial para antecipar compras e poupar. Por isso, preparámos uma campanha robusta, com ofertas diárias e condições que garantem total confiança e flexibilidade, com o objetivo de que todos possam realizar os seus desejos sem preocupações, com a certeza de estarem a fazer as melhores escolhas“, diz Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Darty Portugal, citada em comunicado.

Através do “Melhor Preço Garantido”, a marca assegura também a devolução da diferença caso o artigo adquirido baixe ainda mais o seu valor durante a campanha. Além disso, todas as compras efetuadas entre 28 de outubro e 31 de janeiro de 2026 beneficiam de um prazo de troca alargado, “oferecendo maior flexibilidade e tranquilidade, especialmente para os presentes de Natal”.

A campanha inclui ainda outras vantagens como o programa Restart, que oferece 25 euros extra em cartão oferta em adição ao valor de retoma do iPhone usado, ou descontos em cartão Fnac numa seleção de produtos recondicionados Apple (MacBook, iPad e Applewatch), Samsung, PS5 e Nintendo, e ainda ofertas de acessórios como braceletes para Apple Watch.