Fukuyama diz que Estado de Direito “está definitivamente a ser atacado” nos EUA

Francis Fukuyama considera que “estamos definitivamente a assistir a um grande retrocesso e declínio democrático”. Apontando que “o verdadeiro ataque é mais à parte liberal do que à parte democrática” da democracia liberal — “porque temos visto muitos regimes a tentar ultrapassar os limites constitucionais do poder executivo”, o economista político destaca os EUA como exemplo disso. “O Estado de Direito está definitivamente a ser atacado nos Estados Unidos. Uma vez enfraquecido o Estado de Direito, então pode-se atacar a democracia“, realça, em entrevista ao Jornal de Negócios (acesso pago).

As eleições intercalares do próximo ano preocupam o académico doutorado em Harvard: “Se 2020 servir de precedente, se os Republicanos parecerem que vão perder o controlo, digamos, da Câmara dos Representantes, é perfeitamente possível que tentem manipular as eleições em vários estados decisivos. E esse é o momento em que se ataca a democracia, em vez da parte ‘liberal’ da democracia liberal”.

Para Fukuyama, a política externa de Donald Trump não assenta em qualquer conjunto de princípios, sendo em grande parte “movida pela sua vaidade pessoal”. “Muitas pessoas pensaram que ele seria isolacionista quando regressou ao poder em janeiro passado. Mas depois bombardeou o Irão, está a atacar barcos no Caribe, está a tentar manipular a política interna do Brasil e de outros países. Portanto, ele não é isolacionista”, afirma, acrescentando que “a única coisa previsível é que fará aquilo que serve o seu próprio estrito interesse pessoal, e não um conceito de interesse nacional”.