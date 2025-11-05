GBSB Global consolida a sua liderança em excelência académica em Espanha

Desde a sua fundação, a GBSB Global Business School tem personificado a busca pela excelência, obtendo distinções como a licença oficial MFHEA em Malta, país de origem do projeto, o Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), o Accreditation Service for International Colleges (ASIC), e tornou-se membro da Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) e da Business Graduates Association (BGA), ao mesmo tempo que obteve uma classificação de 5 estrelas no sistema de classificação QS Stars.

Durante a última década, a GBSB Global trabalhou para cumprir os mais elevados padrões de qualidade e agora foi oficialmente incluída no Registo de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) do Ministério da Educação espanhol, um marco que consolida a sua liderança em excelência académica e reafirma a sua posição entre as instituições de ensino superior mais prestigiadas do nosso país.

Este reconhecimento representa o culminar de mais de uma década de trabalho contínuo e compromisso com a excelência académica, a inovação e a internacionalização, valores que definem o ADN educativo da GBSB Global.

Com campus em Madrid, Barcelona e Malta, e uma ampla presença online, a filosofia de ensino da GBSB Global dá grande ênfase à inovação educacional, à digitalização e à aplicação prática do conhecimento. A escola foi pioneira na transformação digital da sala de aula em Espanha, tornando-se em 2017 a primeira escola de negócios reconhecida como Microsoft Showcase School por integrar tecnologias avançadas no ensino.

«Fazer parte do RUCT não significa apenas um reconhecimento formal da nossa qualidade académica, mas também um símbolo do nosso espírito pioneiro e da nossa visão internacional», explica o Dr. Wictor Patena, Reitor da GBSB Global Business School. «Fazer parte oficialmente do sistema universitário espanhol permite-nos reforçar o nosso compromisso com a inovação e continuar a configurar um novo modelo educativo, inclusivo, global e profundamente conectado com a realidade empresarial», acrescenta o Dr. Patena.

RECONHECIMENTO À TRAJETÓRIA

Para se estabelecer em Espanha, qualquer centro universitário estrangeiro deve cumprir os requisitos estabelecidos na regulamentação relativa às suas atividades docentes e à avaliação e acreditação da qualidade, que estão incluídos no RUCT. Além disso, os centros devem apresentar um plano de desenvolvimento do seu programa docente e dados sobre o seu corpo docente.

Por esse motivo, a inclusão no RUCT representa um ponto de inflexão na trajetória da GBSB Global, que continua comprometida com a promoção da democratização do conhecimento, o fomento da diversidade e a melhoria da empregabilidade por meio do programa de bolsas de estudo da sua Fundação e das suas alianças estratégicas com empresas internacionais.

Com este novo estatuto, a GBSB Global melhora ainda mais a sua oferta académica, incluindo títulos oficiais em áreas emergentes como Inovação Empresarial, eSports, Gestão de Blockchain e Fintech, com programas inovadores como uma Licenciatura em Administração de Empresas e Inovação Digital e um Doutoramento em Gestão da Inovação.