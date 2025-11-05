Grandvalira Resorts presta homenagem à montanha e ao seu povo com a estreia de “NIX” em Andorra

Os cinemas illa Carlemany, no Principado de Andorra, receberam na tarde desta terça-feira a estreia oficial de «NIX: Somos gente de neve», o documentário promovido pela Grandvalira Resorts e produzido pelo estúdio andorrano Citric, que retrata a relação entre as pessoas, a neve e as montanhas de Andorra.

O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre as quais representantes institucionais, a equipa de produção e profissionais do setor da neve do país, que encheram a sala e puderam ver pela primeira vez uma obra filmada durante dois invernos e que aspira a participar em vários festivais internacionais.

Durante a sua intervenção, o porta-voz da Grandvalira Resorts, David Ledesma, destacou que «NIX é uma homenagem ao nosso ADN. Em Andorra, a montanha não é um postal: é património, memória viva e modo de vida. Queríamos explicar de onde viemos e o que nos move, porque a neve faz parte da nossa origem e continua a marcar o ritmo do país». Ledesma acrescentou que o projeto «vai além da Grandvalira Resorts: é um ato de compromisso e de gratidão para com a montanha andorrana, que nos tornou quem somos. Aqui contamos a vida nos invernos, e NIX explica isso com imagens e silêncio, como faz a natureza.

O porta-voz também quis destacar a dimensão internacional do projeto: «Com o NIX, partilhamos com o mundo a verdadeira essência de Andorra. Mostramos que somos muito mais do que um destino de neve: somos uma cultura, uma forma de viver e de amar a montanha».

Pela Citric, Èric Rossell, um dos codiretores do filme, explicou que «Andorra não é apenas um lugar onde se praticam atividades de neve. É um território que respira montanha em cada recanto, onde os ciclos da natureza marcam a vida daqueles que a habitam e a desfrutam. Essa autenticidade é o que quisemos transmitir com este filme».

Para Òscar Julià, codiretor da obra, NIX «é uma homenagem sincera daqueles que habitam e partilham a montanha. Se prestarem atenção, não há pistas nem teleféricos; há pessoas reais que vivem e trabalham neste ambiente, e é isso que o torna especial».

Por fim, Jessone Morillon, também co-diretor, explicou que «por trás de cada imagem há pequenas histórias que falam da forma de ser de Andorra: pessoas que vivem a neve com respeito, que compreendem o silêncio e conhecem o valor da paciência. Capturar tudo isso foi, para nós, a experiência mais emocionante».

GRANDE RECEÇÃO

O evento, realizado no cinema Illa Carlemany, no Principado de Andorra, contou com a presença de vários representantes institucionais, como o ministro do Turismo e Comércio, Jordi Torres; o ministro do Ambiente, Agricultura e Pecuária, Guillem Casal; e a ministra da Cultura, Juventude e Desportos, Mónica Bonell. Também estiveram presentes representantes dos municípios, como o cônsul-mor de Canillo, Jordi Alcobé, e a cônsul-mor de Ordino, Maria del Mar Coma, bem como outros representantes municipais que quiseram acompanhar a equipa do filme na sua estreia oficial.

A exibição registou lotação esgotada na sala, e as sessões programadas para os dias 5, 6 e 7 de novembro seguirão o mesmo caminho, uma vez que os bilhetes esgotaram poucas horas após o início do período de reservas.

Diante da boa recepção, Grandvalira Resorts e Citric já estão a trabalhar para que NIX: somos gente de neve possa chegar a um público mais amplo nas próximas semanas, com o objetivo de oferecer novas exibições e facilitar a sua distribuição em plataformas audiovisuais e canais especializados.

O filme continuará a sua digressão internacional com a sua participação no Festival de Cinema de Montanha de Torelló, onde será exibido no próximo dia 20 de novembro, e com a sua candidatura ao Banff Mountain Film Festival do Canadá, um dos concursos mais reconhecidos do mundo no seu género.

Ledesma mostrou-se grato ontem pela resposta do público e afirmou que «é emocionante ver como esta homenagem à nossa montanha e ao seu povo está a ser tão bem recebida. NIX é uma forma de explicar de onde viemos e o que nos une, e vê-lo a conectar-se com tantas pessoas é o melhor reconhecimento possível».

Uma grande resposta por parte do público andorrano que os promotores também querem recompensar com uma segunda parte do filme. «Adoraríamos dar continuidade a este projeto: a alma da montanha andorrana tem muito mais histórias para contar».