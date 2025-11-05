É oficial. Italianos da MEF negoceiam ficar com até 33% da Impresa

Depois de vários dias com as ações suspensas, a Impresa diz que negociações com italianos da MEF continuam e têm em vista uma participação minoritária, não superior a 33% do capital social.

A Impresa confirma que estão ainda em curso negociações com os italianos da MediaforEurope (MFE) para a entrada destes no capital, através de um aumento de capital que daria a estes uma posição de até 33% da dona da SIC e do Expresso.

“Apesar de os termos finais do acordo estarem ainda em discussão, esclarece-se que o objeto das negociações se limita, neste momento, à subscrição de uma participação minoritária, não superior a 33% do capital social, por entidade do grupo MFE, através de aumento de capital na Impresa”, pode ler-se num comunicado enviado esta quarta-feira à CMVM.

Tal como o ECO havia noticiado na última segunda-feira, a entrada da MFE na empresa fundada por Francisco Pinto Balsemão far-se-á através de um aumento de capital e não da compra de uma posição à família Balsemão, que controla o grupo de media. Desta forma, os italianos ficam com uma posição de referência mas sem o controlo acionista completo e a empresa é robustecida financeiramente. Formalmente, ficando a posição abaixo dos 33% do capital, em princípio não terão de lançar Oferta Pública de Aquisição.

As ações da Impresa estiveram suspensas desde sexta-feira à tarde, com a CMVM a exigir a prestação de esclarecimentos ao mercado, na sequência de notícias acerca do negócio com a MEF. Cinco dias depois, chega finalmente informação oficial sobre o tema: “a Impresa confirma estarem ainda em curso negociações com o grupo MFE, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre as partes”.

“A eventual concretização da transação ficará sujeita, entre outras condições, à análise pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dos instrumentos contratuais pelos quais seja formalizada a transação, e confirmação, pela CMVM, de que a mesma não gera dever de lançamento de oferta pública de aquisição“, pode ler-se no mesmo comunicado.

À partida, uma posição inferior a 33% não acarreta a obrigação de lançar OPA sobre a totalidade do capital, o que seria mais oneroso para a MediaforEurope numa altura em que os títulos da Impresa tiveram uma forte valorização nos últimos meses, à boleia da expectativa acerca deste negócio. A exceção à regra dos 33% é se a CMVM entender que existe uma concertação estrutural entre a MEF e outros acionistas (como a Balseger, da família Balsemão), o que obrigaria em teoria ao lançamento de uma OPA.

A negociação das ações foi retomada às 15:20, após determinação da CMVM, e os títulos começaram a trocar de mãos a descer ligeiros 0,36%, para 0,274 euros.

Leia o comunicado na íntegra: