Jornalista italiano despedido após questionar Comissão Europeia sobre Israel

Gabriele Nunziati foi despedido após perguntar à Comissão Europeia se Israel não deveria pagar pela reconstrução de Gaza, tal como é defendido em relação à Rússia na Ucrânia.

O jornalista Gabriele Nunziati foi demitido da agência de notícias italiana Nova após perguntar à Comissão Europeia se Israel deveria financiar a reconstrução de Gaza. “Têm vindo a repetir várias vezes que a Rússia deveria pagar pela reconstrução da Ucrânia. Acha que Israel também deveria pagar pela reconstrução de Gaza, já que destruiu quase toda a infraestrutura civil da região?”, questionou Gabriele Nunziati numa conferência de imprensa a 13 de outubro. A resposta da portuguesa Paula Pinho, porta-voz da Comissão Europeia, foi a de que aquela era “uma pergunta interessante, sobre a qual não iria ser feito nenhum comentário”.

A pergunta — que ficou viral nas redes sociais — acabou por levar a agência de notícias italiana a rescindir o contrato de trabalho do jornalista duas semanas depois. A própria agência admitiu o ocorrido, descrevendo a pergunta de Nunziati como “tecnicamente incorreta”, “inadequada” e “errónea”, porque a Rússia “invadiu a Ucrânia” enquanto Israel “sofreu agressão armada”, segundo o Fanpage.

Gabriele Nunziati não era um trabalhador dos quadros da agência, estando antes ao seu serviço através de um contrato de colaboração que o levou a Bruxelas no final de agosto, depois de trabalhar para a Nova durante vários meses em Roma.

O conselho nacional da Associação Italiana de Jornalistas já veio condenar o incidente e exigir a reintegração do funcionário. “Um jornalista não pode ser demitido por fazer uma pergunta”, defende a organização.