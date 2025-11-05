KKR, EQT, Partners e Stonepeak preparam ofertas pela Empark

Começam a perfilar-se os interessados em adquirir a Empark, que gere uma carteira de mais de 300 parques de estacionamento em Portugal, Espanha e Turquia. Na lista estão as gestoras de ativos americanas KKR e Stonepeak, a sueca EQT e a suíça Partners Group, segundo avança esta quarta-feira o Expansión.

A vendedora é a australiana Macquarie Asset Management, que em 2017 adquiriu o antigo negócio de parques de estacionamento da Ferrovial. O processo formal de venda arranca esta semana, sendo o objetivo receber as propostas não vinculativas até ao Natal e fechar a venda durante a primeira metade de 2026, também de acordo com o jornal espanhol.

A Empark nasceu com a compra da Cintra Aparcamientos, do grupo espanhol Ferrovial, pela portuguesa Emparque, do grupo A. Silva & Silva, num negócio de 450 milhões de euros. Em 2017, foi adquirida pela Macquarie, por cerca de mil milhões de euros, estando agora avaliada em 2.000 milhões, incluindo dívida.

A Empark geria 362 mil lugares de estacionamento em Portugal e Espanha no final de 2024. É líder de mercado na Península Ibérica, sendo o segundo operador em Portugal, atrás da Emel.

A empresa, que opera sob a marca Telpark, tem também uma rede própria com mais de 2.500 carregadores ativos em cidades e parques em Portugal e Espanha.

O grupo Empark registou um volume de negócios de 211,2 milhões de euros em 2024, mais 11% do que no ano anterior, e um EBITDA de 107 milhões.

A Macquarie está a ser assessorada na operação pelo JPMorgan e pela Greenhill.