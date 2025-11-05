Lidl desafia a viver a magia do Natal todos os dias em nova campanha

A campanha de Natal do Lidl vai além da publicidade sazonal tradicional, posicionando-se como uma continuação estratégica da assinatura internacional "Lidl. Vale Mesmo a Pena".

“O Natal é considerado por muitos como a época mais maravilhosa do ano — um período em que fazemos um esforço especial para levar alegria aos outros. Mas, e se esta atitude não se limitasse a apenas umas semanas do ano?”. É com base nesta ideia que o Lidl lança a sua campanha de Natal, convidando os consumidores a estenderem os pequenos gestos de apreço e carinho da época natalícia para o quotidiano.

A campanha, que vai além da publicidade sazonal tradicional e se posiciona como uma continuação estratégica da assinatura internacional “Lidl. Vale Mesmo a Pena” é divulgada em 31 países sob o mote “As coisas maravilhosas valem mesmo a pena todos os dias”.

O filme internacional, que contou com a produção do estúdio alemão 27 Kilometer Entertainment GmbH, marca presença em televisão, redes sociais, YouTube e formatos out-of-home, demonstrando que o espírito de Natal “pode e deve viver dentro de cada um de nós, todos os dias”.

No âmbito da sua campanha de Natal, o Lidl vai também apoiar instituições de solidariedade social em todos os países, sendo que em Portugal convida os clientes a apoiarem o bem-estar da população sénior, sob o mote “Cuidar de quem já cuidou de nós vale mesmo a pena”.

Assim, entre 10 de novembro e 7 de dezembro, por cada embalagem de lombos ou postas de bacalhau certificado MSC (Marine Stewardship Council) vendida, um euro reverte para apoiar três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com projetos dedicados aos seniores, nomeadamente Associação Coração Amarelo, Cruz Vermelha Portuguesa e RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade.

O valor angariado será dividido equitativamente entre as três instituições, “contribuindo para iniciativas que promovem a autonomia, o bem-estar e a integração dos seniores na vida comunitária”, refere o Lidl, que acrescenta que esta campanha de angariação de fundos “reafirma o seu compromisso de impactar positivamente a sociedade e o ambiente para além das suas operações comerciais”.

Outro dos pilares da campanha passa pela promoção da alimentação consciente, mais equilibrada e sustentável, inspirada nos princípios da dieta da Saúde Planetária (PHD – Planetary Health Diet). “O Lidl aposta numa ementa natalícia com opções de base vegetal, demonstrando que é possível desfrutar de refeições deliciosas e festivas de forma consciente, sem abdicar do sabor. Desta forma, a insígnia reforça o seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos consumidores, convidando-os a experimentar novas formas de cozinhar e celebrar de forma mais responsável”, aponta a insígnia em nota de imprensa.

Recorde a entrevista a Vanessa Romeu, diretora de corporate affairs do Lidl: