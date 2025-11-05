Lucro da EDP desce 12% nos primeiros nove meses do ano para 952 milhões de euros

A EDP avançou, esta quarta-feira, que obteve um resultado líquido de 92 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma descida de 12% face ao obtido no período homólogo.

Os resultados foram publicados na página do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, esta quarta-feira, no mesmo dia no qual a subsidiária de energias limpas, EDP Renováveis, apresenta as respetivas contas, e em véspera da apresentação do novo plano estratégico do grupo.

No mesmo sentido do lucro, o EBITDA da EDP desceu 3%, fixando-se em 3,8 mil milhões de euros. No documento no qual apresenta os resultados, a empresa não oferece justificações para estas descidas, olhando antes para o aumento do lucro subjacente, de 5%, que beneficiou de um crescimento na capacidade renovável e de 14% na produção total de eletricidade. Refere ainda um “forte contributo das operações nos EUA e um sólido desempenho das redes de eletricidade em Portugal e Espanha”.

O EBITDA recorrente do segmento de renováveis, clientes e gestão de energia caiu 4%, embora o correspondente à capacidade eólica e solar tenha subido 9%. Nas redes deu-se igualmente uma descida, de 7%

Menos adjuvante terá sido a produção hídrica que, embora se tivesse cifrado 38% acima da média histórica em Portugal, caiu 4%, devido à utilização parcial desses recursos para recuperar os níveis dos reservatórios no início do ano.

Por fim, a dívida líquida da empresa disparou 11%, atingindo os 17,3 mil milhões de euros, refletindo o investimento realizado no período, uma menor contribuição de transações de rotação de ativos, cujos encaixes financeiros estarão maioritariamente concentrados no último trimestre de 2025, e o pagamento do dividendo anual relativo a 2024, ocorrido em maio.

Nesta quinta-feira, a parte da manhã, a empresa realizará o seu Capital Markets Day, durante o qual apresentará a atualização do seu Plano Estratégico e fornecerá detalhes adicionais sobre as tendências de mercado e as expectativas financeiras para os próximos anos.

(Notícia atualizada pela última vez às 18h51)