Noruega relaxa regras de investimento do fundo soberano

O Parlamento norueguês decidiu suspender temporariamente as recomendações do Conselho de Ética para excluir empresas da carteira do Fundo Global de Pensões do Governo da Noruega, o maior fundo soberano do mundo.

A proposta aprovada solicita ao Governo uma revisão exaustiva do quadro para a boa gestão do veículo de investimento, incluindo as diretrizes de observação e exclusão, com vista a apresentar propostas de alterações e melhorias específicas na primavera de 2026.

O ministro das Finanças da Noruega, Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO até 2024 e promotor da revisão, advertiu durante o debate que “é cada vez mais evidente que as diretrizes atuais podem implicar a exclusão de algumas das maiores empresas do mundo”, como a Microsoft, a Alphabet e a Amazon, o que poderia aumentar o risco ou reduzir a rentabilidade esperada.

“Creio que isto contraria a intenção do fundo, que é ser um fundo global de ampla cobertura”, defendeu o ministro norueguês, para quem “o mundo mudou” desde que as diretrizes éticas foram adotadas.

Desde o final de 2023, o número de empresas israelitas na carteira do fundo soberano norueguês foi reduzido de 76 para 33, incluindo a exclusão de sete seguindo as recomendações do Conselho de Ética, enquanto as restantes foram decididas pelo próprio Norges Bank no âmbito da sua gestão responsável.

Em agosto passado, seguindo as recomendações do Conselho de Ética, o Conselho Executivo do Norges Bank decidiu excluir da sua carteira várias empresas israelitas, bem como a norte-americana Caterpillar, devido ao risco de contribuírem para graves violações dos direitos humanos em situações de guerra e conflito, o que suscitou a preocupação de Washington em relação ao fabricante norte-americano de maquinaria pesada.

Nesse sentido, Stoltenberg sublinhou que a preocupação do Governo é agir para defender os interesses noruegueses. “Não o fazemos por pressão de outros países”, acrescentou.