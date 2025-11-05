Novobanco lança campanha e reforça posicionamento como “o banco do cashback”
Em parceria com a Worten, Prio, Auchan e Uber Eats, o Novobanco devolve até 500 euros em cashback a quem abrir conta e domiciliar o seu ordenado, aponta-se na campanha.
O Novobanco lançou uma campanha dirigida a novos clientes, com o objetivo de “reforçar o posicionamento do Novobanco como o banco do cashback“.
“Abra conta no Novobanco. Há compras ficam por nossa conta” é a proposta apresentada na campanha, onde o Novobanco mostra que “oferece vantagens reais e imediatas aos seus clientes”.
Em parceria com a Worten, Prio, Auchan e Uber Eats, o banco devolve assim até 500 euros em cashback a quem abrir conta e domiciliar o seu ordenado, aponta-se na campanha. O valor do cashback varia consoante o montante do ordenado domiciliado e é aplicado às compras realizadas junto dos parceiros da campanha, explica a instituição bancária.
Assinada pela BBDO, a campanha está presente em rádio, digital e balcões. A estratégia de meios foi da Hearts & Science.
Através dos anúncios de rádio, o spot “dramatiza o momento em que os clientes Novobanco tentam pagar o que compraram numa das marcas parceiras da campanha, quando alguém se intromete e faz muita questão de pagar aquela conta. Só depois do despique habitual destes momentos é que percebemos que esse alguém é o Novobanco, pronto para assumir aquela despesa”, descreve-se em nota de imprensa.
Com esta campanha, o Novobanco “reforça o seu compromisso em oferecer soluções financeiras vantajosas e inovadoras, colocando os clientes no centro da sua estratégia”, lê-se na mesma nota.
