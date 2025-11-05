Pátio da Quintinha em Lisboa à venda em leilão por 2,3 milhões

O conhecido Pátio da Quintinha, associado à antiga Quintinha do Marquês de Marialva, na zona de Marvila, em Lisboa, acaba de ser colocado à venda em leilão por um valor base de 2,352 milhões de euros.

A transação desta propriedade com uma área total de 3.387 metros quadrados, que conta com 49 unidades suscetíveis de utilização independente, resulta do processo executivo da A. C. Rodrigues – Construções e Investimentos, com sede na Moita.

Os interessados podem licitar até 14 de novembro e a organização do leilão está a cargo da Leilosoc, que descreve um negócio com “possibilidade de retorno financeiro com impacto, após reabilitação urbana, para múltiplas finalidades: habitação, alojamento local ou projeto empresarial”.









Situada “num dos bairros mais promissores de Lisboa”, esta propriedade pertenceu à casa senhorial dos Marqueses de Marialva e foi depois adaptada para habitações operárias, conservando a sua estrutura original de “ilha urbana”, protegida por muros.

Segundo a Leilosoc, o imóvel encontra-se “onerado com ocupações e/ou arrendamentos antigos”, num total de 33 casos apurados, relativamente aos quais não existem contratos escritos disponíveis, em virtude da antiguidade das situações de posse e ocupação.