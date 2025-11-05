Pedro Duarte assegura maioria na Câmara do Porto com vereador eleito pelo PS

Pedro Duarte vai liderar a Câmara do Porto em maioria, após recrutar para a equipa um eleito a 12 de outubro na lista de Manuel Pizarro.

Jorge Sobrado, eleito pelo PS à Câmara do Porto, vai assumir o pelouro da Cultura a convite de Pedro Duarte que, ao final desta quarta-feira, toma posse como presidente do município da Invicta. Com Jorge Sobrado do lado da coligação PSD/CDS/IL, Pedro Duarte fica com a maioria no Executivo, depois de as eleições de 12 de outubro terem determinado seis mandatos para a candidatura de Duarte, seis para a do socialista Manuel Pizarro e um para o Chega.

O ECO sabe que Jorge Sobrado deixa a vice-presidência da área da Cultura na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) quando assumir a vereação da cultura na próxima semana. Sobrado repete um pelouro que assumiu em Viseu com o social-democrata António Almeida Henriques, de 2017 a 2021.

Pedro Duarte entrega, assim, a um eleito pela oposição uma pasta que destacou como sua prioridade aquando da apresentação da candidatura.

