Pilotos passam a ter formação para aviões Airbus em Portugal

Os pilotos vão poder fazer a sua formação para aviões Airbus também em Portugal, depois da parceria fechada entre a Airbus Flight Academy e a Sevenair para expandir o programa de formação de pilotos. A escola de Ponte de Sor recebe já esta semana o primeiro grupo de cadetes da Royal Brunei Airlines para dar início à sua formação Airbus.

“Com base nas décadas de experiência da Airbus em segurança de voo, desenvolvimento de instrutores e padronização de currículos, esta parceria garante uma formação de excelência. A Sevenair Academy vai beneficiar do apoio contínuo e das inovações da Airbus, reforçando as competências dos instrutores e ampliando as oportunidades de formação, tanto para companhias aéreas parceiras como para aspirantes a pilotos que financiam a sua própria formação”, destaca Maïa Kuilenberg, VP training services da Airbus, citada em comunicado.

O mais recente Airbus Global Services Forecast estima que, nos próximos 20 anos, serão necessários 633.000 novos pilotos em todo o mundo, dos quais 119.000 só na Europa. Atualmente, a rede de formação Airbus conta com 21 localizações, que “oferecem um programa completo de instrução de voo, mais próximo das bases operacionais dos clientes”. A Sevenair Academy junta-se agora a esta rede, “posicionando Portugal como um polo estratégico de formação”, pode ler-se em comunicado.

“Esta parceria com a Airbus representa um marco importante para a Sevenair Academy, pois reforça o nosso compromisso com a formação de pilotos de classe mundial. Ao combinar os elevados padrões da Airbus com a nossa experiência em formação ab initio, acumulada ao longo de quatro décadas, com as nossas instalações e frota de última geração em Ponte de Sor (Portugal), estamos a definir um novo padrão na educação aeronáutica e a preparar os nossos cadetes para se destacarem numa indústria global dinâmica”, afirma Carlos Amaro, CEO da Sevenair Academy, citado em comunicado.

Atualmente com 200 cadetes em formação, a Sevenair tem como objetivo aumentar a sua capacidade formativa anual, oferecendo programas de formação de pilotos tanto modulares como integrados. O acordo de parceria com a Airbus prevê “um programa de formação completo, especialmente desenvolvido para orientar pessoas sem qualquer experiência de voo por todas as etapas necessárias até se tornarem pilotos certificados”.

“Esta semana, o primeiro grupo de cadetes da Royal Brunei Airlines dará início à sua formação Airbus nas instalações da Sevenair”, indicam.