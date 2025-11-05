Porto Tech Hub: 10 anos a mostrar que o futuro tecnológico já começou

Na Alfândega do Porto, a manhã começou com o burburinho de uma casa cheia. Mil e seiscentas pessoas – o maior público de sempre – reuniram-se para celebrar o 10.º aniversário da Porto Tech Hub Conference, um evento que, ao longo da última década, se tornou num dos pontos de encontro mais relevantes da comunidade tecnológica portuguesa.

O Centro de Congressos, que começa a revelar-se um desafio logístico face à dimensão crescente do evento, esgotou para ouvir mais de 40 oradores, entre conferências, workshops e sessões das comunidades tecnológicas. Mais do que uma celebração, a edição de 2025 foi o retrato maduro de um ecossistema que aprendeu a colaborar, a formar talento e a projetar-se além-fronteiras.

Na sessão de abertura, o vice-presidente da associação, Samuel Santos, sublinhou o simbolismo da data e o percurso de uma década. “Este ano é especial, celebramos 10 anos da Porto Tech Hub, e conseguimos fazer desta a nossa maior conferência de sempre”, afirmou, destacando o papel crescente da cidade no mapa da inovação tecnológica.

A programação manteve a diversidade que caracteriza o evento, com temas centrais da atualidade – da inevitável Inteligência Artificial (IA) à cibersegurança, passando pelo cloud computing e pela blockchain. Este ano, a iniciativa contou ainda com um novo espaço dedicado às comunidades tecnológicas, até porque, como reconhece Samuel Santos, “a cena tecnológica do Porto continua a evoluir graças a elas”. O responsável agradeceu ainda a todos os voluntários e patrocinadores, cujo apoio é essencial para o sucesso do evento”.

Venkat Subramaniam e o lado humano da inteligência artificial

Depois do momento inaugural, a conferência mergulhou na reflexão sobre o tema que atravessa toda a indústria tecnológica: a inteligência artificial. O orador principal, Venkat Subramaniam, programador e académico com quatro décadas de experiência, trouxe ao Porto uma palestra que oscilou entre o humor e a filosofia, entre o entusiasmo e a prudência. O título – It AI-n’t What You Think! – era já um aviso de que a conversa não seria convencional.

“Quero falar sobre aquilo de que toda a gente fala, a IA, mas quero falar sobre o que ela não é e, talvez, sobre o que realmente é”, começou, num tom simultaneamente despretensioso e provocador. “Programo há cerca de 40 anos e sinto que ainda estou a começar. Acordo todos os dias como uma criança numa loja de doces, com tantas coisas novas para aprender”.

Venkat Subramaniam construiu o seu discurso em torno de uma ideia central: a tecnologia é fascinante, mas o seu verdadeiro poder depende da forma como a humanidade a compreende e usa. “Vivemos tempos extraordinários, mas também intimidantes. É uma tecnologia excitante e, ao mesmo tempo, assustadora”, disse. Citando Gandhi – “vive como se fosses morrer amanhã, aprende como se fosses viver para sempre” – e Franklin D. Roosevelt – “a única coisa que temos a temer é o próprio medo” –, o programador convidou o público a cultivar curiosidade e coragem, mesmo perante a incerteza.

A palestra evoluiu em tom de ensaio. Subramaniam recuperou referências de Alan Turing e John McCarthy para lembrar que a inteligência artificial não nasceu de um dia para o outro, mas é fruto de “décadas, se não séculos, de evolução”. “As revoluções humanas são sempre evoluções. Leva tempo. Raramente as coisas acontecem de repente”, afirmou.

Para ilustrar essa lentidão histórica, comparou o presente da IA com o passado dos motores a vapor e dos automóveis. “Os carros não substituíram os cavalos de um dia para o outro. Durante 25 anos, as ruas tiveram os dois, cavalos e carros, e essa coexistência foi confusa, imperfeita, mas necessária”, explicou. “As pessoas que sabiam montar a cavalo continuaram a ser valiosas, porque os mais novos já não queriam aprender. Ao mesmo tempo, os jovens que se dedicaram aos automóveis tornaram-se indispensáveis. O futuro deu oportunidades a ambos”.

Ato contínuo de aprendizagem

A analogia serviu-lhe para desmontar o medo de obsolescência que paira sobre os profissionais da tecnologia. “Não há nada a temer. A IA traz oportunidades para todos. Se continuares a aprender, estás no lado certo da história”, disse, com ironia.

Num dos momentos mais aplaudidos, Subramaniam redefiniu o significado de IA com o humor que lhe é característico: “Agora sei o que IA significa. Chama-se ‘alternative information’. É isso que é: informação alternativa”. A anedota surgiu depois de relatar a experiência de procurar o seu próprio nome num motor de busca e descobrir que a IA o descrevia como “autor de livros sobre inteligência artificial, privacidade de dados e comportamento humano”. “Nunca escrevi sobre nada disso”, contou. “Se isto é IA, então é claramente alternative information”.

A crítica estendeu-se à confiança cega na tecnologia. Subramaniam recordou o caso de um cliente da Air Canada que processou a companhia depois de o chatbot da empresa lhe ter dado informações erradas sobre um reembolso. “O tribunal foi claro: não é a IA, são vocês. É o vosso sistema, a vossa responsabilidade”, sublinhou. E concluiu: “Por isso, mudo novamente a definição: IA significa arbitrarily inconsistent. É arbitrária e inconsistente. E isso pode ser doloroso”.

A palestra, pontuada por risos e reflexões, seguiu depois para o campo da programação, onde Venkat Subramaniam é uma referência. “Eu escrevo código terrível”, admitiu, “mas sou excelente a encontrar falhas no código dos outros. E, afinal, a IA não é muito diferente de mim: escreve código mau, mas é muito boa a encontrar problemas no código alheio”.

O programador descreveu a IA como um “investigador extraordinário”, útil para detetar erros, mas pouco fiável para criar soluções de qualidade. “A IA não é inteligência, é inferência acelerada”, afirmou. “Quando lhe pedimos para resolver um problema, ela vasculha todo o código que já viu e vomita algo parecido. O problema não é falta de treino, é o contrário – foi treinada em excesso, mas nunca lhe disseram o que era bom e o que era mau”.

Lixo entra, lixo maior sai

Numa das passagens mais incisivas, fez a analogia entre a aprendizagem humana e o treino das máquinas: “Quando ensinamos uma criança, explicamos-lhe o que é certo e o que é errado. Com a IA, não fizemos isso. Limitámo-nos a despejar dados. Lixo entra, lixo maior sai. É o que estamos a ver”.

Questionado frequentemente sobre se a IA vai substituir os programadores, respondeu com uma provocação: “Quando peço à IA para fazer algo em que sou principiante, acho-a incrível. Mas quando lhe peço para resolver algo em que sou especialista, acho-a horrível. Isto diz tudo. As pessoas que acham que podemos despedir os programadores são precisamente as que não fazem ideia do que é programar”.

E deixou uma ideia que ressoou como advertência: “A IA é uma ferramenta. Tu és o condutor, não deixes que seja a ferramenta a conduzir-te. Ela pode enlouquecer-te, mas tu é que tens de manter o volante”.

O discurso foi ganhando corpo até desembocar numa imagem que sintetizou a sua visão: “A IA é um cisne negro. É o acontecimento inesperado que muda tudo, como foi o avião, o automóvel ou o computador. No início falha, depois transforma. A diferença é que, para confiar nela, a IA tem de amadurecer, tal como aconteceu com os compiladores. Antes, ninguém acreditava que um compilador pudesse escrever código melhor do que um humano. Hoje, ninguém duvida disso. Talvez a IA venha a ser o compilador do futuro”.

A fechar, recuperou a célebre frase de Henry Ford – “se eu perguntasse às pessoas o que queriam, diriam cavalos mais rápidos” – para desmontar a ideia de que o futuro passa por substituir humanos por máquinas. “O que precisamos não são programadores mais rápidos, mas melhores ideias”, concluiu.

Uma década depois, o Porto Tech Hub projeta o futuro

A 10.ª edição da Porto Tech Hub Conference não foi apenas uma celebração. Foi também uma afirmação da vitalidade tecnológica do Porto e da capacidade que a cidade tem de se posicionar como um polo europeu de inovação. O tema da inteligência artificial percorreu os painéis e as conversas informais ao longo de todo o dia, mas o espírito que dominou o encontro foi o da experimentação, da curiosidade e da partilha, um equilíbrio raro entre o entusiasmo e o sentido crítico.

Entre workshops, talks e zonas de networking, ficou evidente que a comunidade tecnológica nortenha ganhou uma maturidade nova. O evento, que começou há dez anos com algumas dezenas de participantes, reúne hoje profissionais de todo o país e conta com a presença de oradores internacionais de referência. Desde 2015, já passaram pela conferência mais de seis mil participantes e duzentos speakers, de empresas como Amazon, Google, Microsoft, Spotify ou Netflix.

Para Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub, este crescimento não é apenas quantitativo, mas cultural. “Esta edição superou todas as nossas expectativas. Tivemos casa cheia e o maior público de sempre, altamente participativo, que permitiu explorar temas que estão a moldar o setor tecnológico em Portugal e no mundo. O feedback que estamos a receber é muito positivo, e isso mostra que a Porto Tech Hub continua a crescer na direção certa, como ponto de encontro para quem se interessa por tecnologia”, afirmou.

O vice-presidente Samuel Santos acrescentou que “a conferência é um reflexo da vitalidade do ecossistema tecnológico do Porto. A cada ano estamos a crescer, o que nos motiva a continuar a superar-nos, ano após ano. Já estamos a trabalhar na edição de 2026, para que eleve ainda mais o padrão e continue a afirmar o Porto como uma das cidades tecnológicas mais vibrantes da Europa”.

O anúncio ficou confirmado: a próxima edição realizar-se-á a 10 de novembro de 2026, novamente na Alfândega do Porto. A promessa é de continuidade, mas também de renovação. A Porto Tech Hub quer manter o formato de partilha e debate, mas reforçar o papel das comunidades locais, das universidades e das empresas emergentes, num esforço de ligação entre gerações e áreas distintas do saber tecnológico.

Assim, e dez anos depois da primeira conferência, o Porto Tech Hub assume uma narrativa em construção sobre a forma como a tecnologia se enraíza num território e molda o seu futuro. Entre o entusiasmo de quem cria e a prudência de quem reflete, a conferência mostrou que o verdadeiro motor da inovação não está apenas nas máquinas, mas nas pessoas que continuam a perguntar, como Venkat Subramaniam recordou: “A inteligência artificial é uma ferramenta. Tu és o condutor. Não deixes que seja a ferramenta a conduzir-te”.